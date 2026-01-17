Je li riža sigurna za podgrijavanje? Liječnica objasnila detalje, te navela važna pravila

Podgrijavanje prethodno skuhane riže uobičajena je praksa, no ona sa sobom nosi određene zdravstvene rizike. Činjenica da riža može biti uzrok trovanja hranom mnoge ostavlja u nedoumici o ispravnom postupanju s ostacima.

Stručnjakinja za biomedicinske znanosti nudi pojašnjenje i smjernice za sigurnu konzumaciju. Glavni rizik povezan je s bakterijom Bacillus cereus, koja prilikom unosa u organizam može uzrokovati akutnu intoksikaciju, piše Mirror.

Foto: Shutterstock

Kako sigurno podgrijati rižu?

Posljedice su gastrointestinalne tegobe, najčešće povraćanje i proljev. Dr. Gail Rees, voditeljica škole biomedicinskih znanosti i izvanredna profesorica humane prehrane na Sveučilištu u Plymouthu, detaljnije objašnjava ovaj problem.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prema riječima profesorice Rees, riža se smije podgrijavati, no isključivo uz poštivanje strogih pravila. Ključno je, kako navodi, izbjegavati čuvanje kuhane riže na sobnoj temperaturi. "Potrebno ju je brzo ohladiti i spremiti u hladnjak, po mogućnosti unutar sat vremena. Ako je podgrijavate, pobrinite se da bude potpuno vruća, zagrijana na više od 75 stupnjeva Celzija", pojašnjava dr. Rees.

Ističe i kako se riža ne bi smjela čuvati u hladnjaku dulje od jednog do dva dana. Iako spore bakterije Bacillus cereus mogu preživjeti proces kuhanja, rizik od trovanja je minimalan ako se riža pravilno ohladi i skladišti. Važno je pravilo da se riža ne podgrijava više od jednom. Moguće ju je i zamrznuti, no i tada je nužno brzo hlađenje unutar sat vremena. Prije konzumacije, rižu treba odmrznuti u hladnjaku i potom zagrijati do vrenja.

Foto: Shutterstock

Najrizičnija hrana za trovanje

Osim riže, dr. Gail Rees upozorava i na druge namirnice koje mogu biti značajan rizik za trovanje. Kao najčešći izvor trovanja hranom izdvaja sirovu perad. Prema njezinim riječima dva su mikroorganizma, bakterije Campylobacter i Salmonella, ključni razlozi zbog kojih sirova perad nosi najveći rizik.

"Obje bakterije, Campylobacter i Salmonella, nalaze se u sirovoj peradi. Zato bih rekla da je nedovoljno kuhana perad najrizičnija, kao i unakrsna kontaminacija sa sirove peradi, odnosno prijenos bakterija na površine, pribor i hranu koja će se jesti sirova", objasnila je.

Među rizičnim namirnicama, dr. Rees posebno ističe sirove kamenice: "Predstavljaju rizik jer se često konzumiraju sirove i mogu sadržavati viruse poput norovirusa iz onečišćene vode. Budući da su filtratori, one pročišćavaju velike količine vode, što dovodi do nakupljanja virusa u njihovu tkivu."

Ostale vrste školjkaša sigurnije su za konzumaciju ako su termički obrađene, čime se uništavaju prisutni virusi i bakterije. Ipak, valja napomenuti da toksini koje proizvode bakterije mogu ostati prisutni jer se ne razgrađuju kuhanjem. Stoga se osjetljivim skupinama, kao što su osobe s oslabljenim imunitetom i trudnice, preporučuje izbjegavanje sirovih školjkaša. Dr. Rees također upozorava da konzumacija kamenica uz alkohol može pojačati osjećaj mučnine u slučaju kontaminacije, a kod nekih osoba i povećati rizik od alergijske reakcije.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Savršen spoj za svaku priliku: Pripremite hrskavu piletinu i kremastu krumpir salatu