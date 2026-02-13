Kim proglasio nasljednicom svoju kćer: Njoj je dopušteno što je zrabanjeno ženama u Sjevernoj Koreji

POTRAGA I DALJE TRAJE /
Dvojica iza rešetaka nakon brutalnog premlaćivanja 16-godišnjaka, gdje se skriva treći napadač?
Kim Jong Un proglasio je nasljednicom svoju kćer Kim Ju Ae. Tvrde to južnokorejske sigurnosne službe.
Kći, za koju se vjeruje da ima trinaest godina, trebala bi tako naslijediti vlast u izoliranoj Sjevernoj Koreji. Jedino je dijete Kim Jong Una, a prvi put se u javnosti pojavila 2022.
U posljednjih nekoliko mjeseci svog oca pratila je na nekoliko događaja, uz ostalo, i u Pekingu na velikoj vojnoj paradi. Inače, Ju Ae u javnosti se pojavljuje sa spuštenom kosom, što je ženama u Sjevernoj Koreji zabranjeno.
Uz to je i redovito u dizajnerskoj odjeći koja većini njezinih sunarodnjaka nije dostupna. Iako njezina uloga postaje sve važnija, mnogi analitičari sumnjaju da će doista preuzeti vlast u zemlji.