Europa pod pritiskom, rješenja nema, a jedan lider stoji sam i poručuje: 'Nemojte to raditi'

Njemački električni automobili, ali baterije made in China, tehnološki divovi u rukama SAD-a. Europa zaostaje, okruženje više nije sigurno, u europskom dvorcu opasanom kanalom, traže recept kako se osnažiti.

"Snažan je pritisak iz Kine, imamo carine koje su nam uveli Amerikanci i prijetnje prisilnim praksama. Sve to zahtijeva reakciju. Prioritet je brzo reagirati, u vrlo kratkom roku", istaknuo je francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Iako je stigao s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, dvije najjače zemlje Europske unije nisu složne oko rješenja problema o kojem se godinama razgovara, ali ništa ne poduzima.

Macron se zalaže za ideju kupujmo europsko, traži snažan protekcionizam, masovna ulaganja preko zajedničkog zaduživanja, i reforme na razini cijele Unije.

Tabori u EU

Njemačka i partneri smatraju da Europu ne treba zatvoriti, da unutarnjim reformama može povećati konkurentnost. Podržavaju ideju EU dviju brzina, gdje bi šest zemalja bilo izdvojeno.

"Očekujem da ćemo danas napraviti korak naprijed, bez donošenja odluka. Pripremit ćemo ih kako bismo ih donijeli za četiri tjedna kada se ponovno sastanemo na redovnom Europskom Vijeću", kazao je Merz.

Stranu Berlina snažno drži Italija, na ovoj temi zajedno nastupaju - talijanska premijerka problem vidi u visokim nametima zbog emisije CO2 koje pogađaju industriju i protivi se zaduženju kojima bi se povećala ulaganja.

"Recimo da trebamo temeljito pregledati dvije stvari – sustav kojim se naplaćuju emisije CO2 treba posebno ograničiti špekulacije u njemu. Tu je i mehanizam za prilagodbu ugljičnog praga koji poskupljuje proizvodnju", smatra talijanska premijerka Giorgia Meloni.

Uz Italiju i Njemačku su i sjeverne zemlje, Belgija, Austrija, Slovačka, Poljska. Prema izjavi hrvatskog premijera, i Zagreb naginje tom taboru.

"Želimo da je okruženje povoljnije i bolje i za naše gospodarstvo i za one koji će ulagati, zato je poanta dovršetka jedinstvenog tržišta i uklanjanje onih barijera koje ga čine manje učinkovitim nego što bi trebalo biti", dodao je premijer Andrej Plenković.

Orban po strani

Uoči sastanka, Njemačka i Italija organizirale su sastanak kojem je sudjelovalo 15-ak zemalja. Španjolski premijer Pedro Sanchez koji drži Macronovu stranu kaže da to kaže da uništava jedinstvo.

Uglavnom sam, pa i sa šalicom kave uoči sastanka, je mađarski premijer. On problem vidi na posve drugoj strani.

"Ako želite gospodarstvo koje bolje funkcionira, moramo zaustaviti rat u Ukrajini i osigurati mir. Ako vam je novac potreban za konkurentnost, nemojte ga davati nekome drugome. Dakle, nemojte slati novac Ukrajini", istaknuo je Viktor Orban.

Zbog Ukrajine Komisija je Orbanu progledala kroz prste pa odmrznula 10 milijardi sredstava iako nije proveo pravosudne reforme, što bi sada mogao prekoriti EU suda.

Posla je imao i europski javni tužitelj koji je upao u zgrade Europske komisije zbog sumnjive prodaje nekretnina baš dok su lideri pozirali za zajedničku fotografiju.