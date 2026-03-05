Vraćaju se pregovorima: Island ove jeseni izlazi na referendum o članstvu u EU-u!

Islandska vlada predložit će parlamentu održavanje referenduma tijekom jeseni o tome hoće li se nastaviti pregovori o pridruživanju Europskoj uniji koji su prekinuti prije više od desetljeća, izvijestila je u četvrtak javna televizija RUV.

RUV je na svojoj web stranici izvijestio da će vlada sljedeći tjedan parlamentu podnijeti prijedlog zakona te da će se, prema izvorima, glasanje najvjerojatnije održati krajem rujna.

Reykjavik je 2013. godine odustao od pregovora o članstvu u Uniji nakon četiri godine koliko ih je vodio.

Porast troškova života i rat u Ukrajini posljednjih su godina ponovno pobudili interes otočne nacije za pridruživanje bloku, pokazuju ankete.

Prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa aneksijom Grenlanda su pitanje članstva učinile još hitnijim.

U veljači je premijerka Kristrun Frostadottir rekla da će se referendum održati u nadolazećim mjesecima.

