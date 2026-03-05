Kamere uhvatile sva lica Igora Tudora: Evo kako je reagirao tijekom debakla Spursa

Igor Tudor upisao je i treći poraz u isto toliko utakmica na klupi Tottenham Hotspur. Londonska momčad izgubila je kod kuće 1:3 od Crystal Palace, i to nakon što je veći dio susreta igrala s igračem manje.

Tottenham je poveo u 34. minuti pogotkom Dominic Solanke, no samo tri minute kasnije ostao je bez Micky van de Ven, koji je dobio crveni karton.

Ismaïla Sarr potom je izjednačio iz kaznenog udarca, a u sudačkoj nadoknadi prvog dijela gosti su dovršili preokret. Prvo je u 46. minuti zabio Jørgen Strand Larsen, a zatim je Sarr u 52. minuti postavio konačnih 1:3.