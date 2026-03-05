Jandroković navijao za rukometašice i ukrao show: Koga je to izgrlio?

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u Bjelovaru je odigrala utakmicu protiv Francuske u sklopu Kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

Na utakmicu je stigao i predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković koji je već postao uvelike poznat kao veliki obožavatelj rukometa. Rodom upravo iz Bjelovara došao je podržati hrvasku nreprezntaciju u teškoj utakmici protiv objektivno puno jače reprezentacije.

Dobro raspoloženi Jandroković uživao je u smijehu s Vladom Šolom, a onda se i posebno pozdravio s predsjednikom Hrvatskoga rukometnoga saveza, Tomisiavom Grahovcem.

Naše rukometašice u ovaj su susret ušle s dobrim raspoloženjem nakon dvije uvjerljive pobjede na početku kvalifikacijskog ciklusa. Hrvatska je najprije svladala Kosovo rezultatom 32:22, a zatim i Finsku s 25:17, čime je pokazala dobru formu uoči susreta s jednim od najtežih protivnika u skupini.

Ovo je ujedno i prvo okupljanje reprezentacije nakon Svjetskog prvenstva na kojem hrvatska selekcija nije ostvarila željene rezultate. Naše su rukometašice tada izgubile sve tri utakmice u skupini i natjecanje završile na 25. mjestu.

Uoči dvoboja izbornik se suočio i s određenim kadrovskim problemima pa je naknadno pozvao Lanu Jurinu iz varaždinske Koke te Lanu Strugar iz Sinja, kojoj je ovo prvi poziv u seniorsku reprezentaciju. Uz ranije pozvane Emu Novosel i Taru Đelekovčan, Hrvatska će na ovom okupljanju imati čak tri debitantice, što jasno pokazuje da reprezentaciju očekuje postupna smjena generacije u zahtjevnom natjecateljskom razdoblju.

Drugi susret protiv Francuske na rasporedu u nedjelju u Metzu (16.30 sati).