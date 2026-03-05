Kao da ih je sravnio potres... Pogledajte kako danas izgleda Teheran

Šestog dana rata na Bliskom istoku izraelska vojska započela je, kako tvrde, "val napada velikih razmjera" na Teheran ciljajući "infrastrukturu iranskog terorističkog režima". Ubrzo nakon objave IDF-a, eksplozije su se čule u glavnom gradu, kao i u gradu Karadžu, piše Sky News.

Ranije je izraelska vojska izvijestila da je napala zapovjedne centre Hezbollaha u libanonskoj prijestolnici. Zračne snage su završile val napada temeljenih na obavještajnim podacima u Bejrutu na nekoliko zapovjednih centara.

Navedeno je da je jedan pripadao zračnoj jedinici Hezbollaha. "Napadnuti zapovjedni centri trebali su biti korišteni od strane Hezbollaha za napredovanje i izvođenje raznih terorističkih napada na trupe IDF-a i izraelske građane", dodao je IDF.

Napadi na iransku prijestolnicu odvijaju se paralelno s intenzivnim operacijama u Libanonu, gdje Izrael eliminira vođe Hamasa i Hezbollaha.

U izbjegličkom kampu Biddawi na sjeveru Libanona izraelski dron ubio je Wassima Atallaha Alija, visokog vođu Hamasa, i njegovu suprugu. Ovo je prvo ubojstvo nekog vođe Hamasa otkako je u subotu započela zajednička američko-izraelska ofenziva protiv Irana.

Libanonske vlasti izvještavaju o dodatnim žrtvama nakon zračnih napada na jugu zemlje i na obalnoj autocesti u blizini Tira. U Bejrutu se izraelsko ratno zrakoplovstvo uglavnom usredotočilo na zapovjedne centre zračnih snaga Hezbollaha, koji su odgovorni za slanje napadačkih dronova na izraelski teritorij.

Masovni napad na Teheran

Ova koordinirana kampanja na više frontova usmjerena je na samu srž iranske vojne moći i njezine najbliže saveznike, što dodatno pojačava strah od sveobuhvatnog regionalnog rata.

Prema priopćenju Izraelskih obrambenih snaga (IDF), više od 100 borbenih zrakoplova sudjelovalo je u napadu na kompleks u istočnom Teheranu u srijedu, pri čemu je bačeno preko 250 bombi.

IDF navodi da su pogođeni stožeri Iranske revolucionarne garde, njezinih snaga Quds, obavještajne uprave, paravojne formacije Basij, iranske kibernetičke jedinice te jedinica specijalnih snaga i postrojbi za "suzbijanje prosvjeda".

"Stožeri su pogođeni dok su u njima bili dužnosnici iranskog terorističkog režima, odgovorni za upravljanje kampanjom, promicanje terorističkih planova protiv Izraela i zemalja u regiji te za represiju nad iranskim civilima", stoji u priopćenju vojske.