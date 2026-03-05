Sjećate li se slavne glumice? Pogledajte kako se Uma Thurman mijenjala kroz godine

NAŠLI SE NA NETU /
Dijeli ih 25 godina, ali tvrde da je njihova ljubav bajka: Brojni ljudi svejedno ih osuđuju
Malo je glumica koje su s takvom snagom i nepredvidljivošću oblikovale filmski krajolik kao Uma Thurman. Od zagonetne muze Quentina Tarantina do neustrašive akcijske heroine i zvijezde art-house drama, njezina karijera prkosi jednostavnim definicijama.
Visoka, eterična i s pogledom koji istovremeno odaje ranjivost i opasnost, Thurman je izgradila jedinstvenu nišu u Hollywoodu, postavši sinonim za inteligentnu, kompleksnu i beskompromisnu žensku snagu na platnu.
Od samih početaka krajem 80-ih do danas, u galeriji pogledajte kako su Uma Thurman mijenjala kroz godine...