Sjećate li se slavne glumice? Pogledajte kako se Uma Thurman mijenjala kroz godine

Malo je glumica koje su s takvom snagom i nepredvidljivošću oblikovale filmski krajolik kao Uma Thurman. Od zagonetne muze Quentina Tarantina do neustrašive akcijske heroine i zvijezde art-house drama, njezina karijera prkosi jednostavnim definicijama.

Visoka, eterična i s pogledom koji istovremeno odaje ranjivost i opasnost, Thurman je izgradila jedinstvenu nišu u Hollywoodu, postavši sinonim za inteligentnu, kompleksnu i beskompromisnu žensku snagu na platnu.

Od samih početaka krajem 80-ih do danas, u galeriji pogledajte kako su Uma Thurman mijenjala kroz godine...