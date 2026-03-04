Ovo su najšokantnije Ozempic transformacije: Neke zvijezde je nemoguće prepoznati

Hollywood u posljednje vrijeme proživljava pravi val interesa za lijekove koji se koriste za regulaciju tjelesne težine. Preparati poput Ozempica, ali i Mounjara i Zepbounda postali su nova tema razgovora među poznatima, a sve više slavnih osoba javno priznaje da im upravo ti lijekovi pomažu u postizanju željene tjelesne težine.

Iako su izvorno namijenjeni liječenju dijabetesa tipa 2, ovi lijekovi brzo su stekli popularnost zbog učinka na smanjenje apetita i gubitak kilograma.

U svijetu gdje je izgled često povezan s uspjehom, mnoge su se zvijezde odlučile posegnuti za ovom bržom opcijom. Zavirite u galeriju i pogledajte koje su poznate face poduzele drastične mjere kako bi došle do željenog izgleda.