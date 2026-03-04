Nipošto ne gledajte uoči užine, odnosno marende! Ovi sendviči izbit će vam svaku želju za obrokom
Vjerovali ili ne, jedna od najpopularnijih fotografija na Redditu u ovom trenutku je ona koju je objavio neki nesretnik u čijem se sendviču zatekao mesni dodatak s kojim nije računao - puž! Kako je ustvrdio, sendvič je kupio u pekari te je vrlo malo nedostajalo da prožvače nesretnu životinju. Taj nas je užas nagnao da istražimo s kakvim su se sve grozotama susreli drugi korisnici te društvene mreže te vam možemo kazati da ćemo ubuduće i mi uz nešto više pažnje gledati na obrok koji je dobio ime po Johnu Montaguu, 4. grofu od Sandwicha, engleskom aristokratu iz 18. stoljeća.