FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVA MANEKENKA /

Zbog viška kilograma nije mogla zakopčati pojas, a onda je napravila čudo: Evo kako danas izgleda

Zbog viška kilograma nije mogla zakopčati pojas, a onda je napravila čudo: Evo kako danas izgleda
Foto: TikTok
Dok svijet 4. ožujka obilježava Svjetski dan pretilosti, milijuni ljudi suočavaju se ne samo s zdravstvenim izazovima, već i s duboko ukorijenjenom društvenom stigmom. Ovogodišnja tema, "8 milijardi razloga za djelovanje protiv pretilosti", poziva na promjenu perspektive, naglašavajući da pretilost nije pitanje nedostatka volje, već složena bolest na koju utječu genetika, okolina i mentalno zdravlje. Jedan od tih osam milijardi razloga je i Skye, korisnica TikToka poznata kao @skyetransforms, čija je priča o gubitku gotovo 90 kilograma postala snažan glas nade i autentičnosti za stotine tisuća ljudi.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
4.3.2026.
7:40
Lorena Motik
TikTok
TransformacijaKilogramiMršavljenje
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx