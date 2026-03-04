Zbog viška kilograma nije mogla zakopčati pojas, a onda je napravila čudo: Evo kako danas izgleda
Dok svijet 4. ožujka obilježava Svjetski dan pretilosti, milijuni ljudi suočavaju se ne samo s zdravstvenim izazovima, već i s duboko ukorijenjenom društvenom stigmom. Ovogodišnja tema, "8 milijardi razloga za djelovanje protiv pretilosti", poziva na promjenu perspektive, naglašavajući da pretilost nije pitanje nedostatka volje, već složena bolest na koju utječu genetika, okolina i mentalno zdravlje. Jedan od tih osam milijardi razloga je i Skye, korisnica TikToka poznata kao @skyetransforms, čija je priča o gubitku gotovo 90 kilograma postala snažan glas nade i autentičnosti za stotine tisuća ljudi.