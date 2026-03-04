Diletta Leotta: 'U krevetu sam desetka. Uvijek želim nešto novo, a jednu stvar nikad nisam radila'

Diletta Leotta nedavno je gostovala u podcastu Victorije Cabello Fuoti di Cabello, a njezino gostovanje talijanski mediji prozvali su "nefiltriranim i pikantnim". U podcastu je otvoreno govorila o brojim temama, pa i o seksu. Calcionapoli24.it piše kako je Dilleta Leotta otkrila intimne detalje iz privatnog života. Dilleta nije osoba koja dijeli pikanterije iz privatnog života, ali je ovog puta to napravila...

"U krevetu si dajem ocjenu 10. Etna, Sicilija, vrućina. Maštovita sam i želim uvijek nešto novo", kazala je Dilleta Leotta.

Foto: Profimedia

Dilleta je u podcastu Fuoti di Cabello objasnila da izbjegava komuniciranje sa strancima na društvenim mrežama. Nikad to nije radila, a sad pogotovo kad je u braku...

Foto: Profimedia

"Nikad to nisam radila. Nisam tip koji takve stvari radi", otkriva Dilleta Leotta.

O svom suprugu Lorisu Karijusu, golmanu Schalkea s kojim ima dvoje djece, govori:

"Upoznali smo se na putovanju. Uvijek sam znala tko je on i koliko je zgodan. Danas smo, evo, muž i žena i vodimo sasvim normalan život. Sad kad sam s njim u braku nestane mu uvijek regeneratora prije mene.Opsjednut je svojom kosom. A kad se odvaži ispričati neki vic, kažem mu: 'Dragi, ovo je smiješno samo u Njemačkoj".

Tko je Dilleta Leotta?

Giulia Diletta Leotta, rođena u Cataniji na Siciliji 16. kolovoza 1991., u samo nekoliko godina transformirala se od voditeljice vremenske prognoze do neprikosnovene kraljice sportskog novinarstva i jedne od najutjecajnijih medijskih ličnosti u Italiji. Njezina priča nije samo priča o uspjehu, već i o razbijanju stereotipa u svijetu koji je dugo bio rezerviran isključivo za muškarce.

Iako danas njezino ime odzvanja stadionima Serie A, Dilettin put prema vrhu započeo je daleko od sportskih terena. Odrasla je u Cataniji u obitelji gdje se cijenilo obrazovanje; otac Rori poznati je građanski odvjetnik, a majka Ofelia usadila joj je ljubav prema Siciliji. Unatoč ranoj strasti prema medijima, koja ju je već sa 17 godina dovela do prvog angažmana na lokalnoj televizijskoj postaji, Diletta je slijedila i akademski put. Nakon završene jezične gimnazije, preselila se u Rim gdje je 2015. godine diplomirala pravo na prestižnom Sveučilištu LUISS Guido Carli.

Foto: Alberto PIZZOLI/AFP/Profimedia

Ta diploma postala je njezin štit i oružje. U kasnijim intervjuima priznala je da se odlučila za studij prava kako bi imala čvrst temelj i odgovor svima onima koji bi njezin uspjeh pokušali pripisati isključivo fizičkom izgledu. Njezini prvi koraci u nacionalnim medijima uključivali su sudjelovanje na izboru za Miss Italije 2009. godine, gdje je osvojila titulu Miss Elegancije, te posao voditeljice vremenske prognoze na kanalu Sky Meteo24. Upravo je ondje stekla dragocjeno iskustvo pred kamerama, koje ju je pripremilo za puno veće izazove.

Osvajanje muškog svijeta nogometa

Prijelaz u sportsku redakciju Sky Sporta bio je ključan trenutak u njezinoj karijeri. Vodeći emisije posvećene Serie B uz bok cijenjenih novinara poput Gianluce Di Marzia, brzo je dokazala da njezino znanje o nogometu nije površno. Ipak, pravi proboj dogodio se 2018. godine, kada je postala zaštitno lice streaming platforme DAZN za prijenose Serie A. Odjednom, Leotta je bila ta koja je uoči i nakon najvećih derbija intervjuirala trenere i igrače, analizirala taktike i vodila program s ruba terena.

Njezin uspon nije prošao bez otpora. U intervjuu za The Guardian, prisjetila se početaka:

"Nije se bilo lako uklopiti u ovaj svijet kojim dominiraju muškarci. Sjećam se da sam 2018. bila potpuno sama na terenu." Suočavala se sa seksizmom i predrasudama, a jedan od najgorih komentara koje je čula od kolege bio je:

"Ovdje si samo zbog svojih grudi." No, takvi su je komentari, kako je rekla, samo ojačali i probudili "lavicu" u njoj.

Umjesto da poklekne, radila je još više.

Foto:

"Bila sam potpuno opsjednuta time da budem savršena, a ponekad sam zbog toga gubila autentičnost. Sada mislim da sam spremna svaki put biti svoja i pokazati svoju osobnost", izjavila je. Danas s ponosom ističe kako je dio tima u DAZN-u u kojem žene čine gotovo 40 posto zaposlenih.

Svestranost izvan sportskih terena

Diletta Leotta odavno je prerasla okvire sportskog novinarstva. Njezina karizma i popularnost donijele su joj angažmane na nekim od najvećih talijanskih medijskih pozornica. Godine 2018. vodila je nacionalni izbor za Miss Italije, a 2020. stala je na pozornicu legendarnog glazbenog festivala Sanremo kao jedna od suvoditeljica, što je u Italiji čast rezervirana za najveće zvijezde. Dugogodišnja je voditeljica i na popularnoj radijskoj postaji Radio 105, gdje vodi emisiju "105 Take Away".

Njezin talent nije ostao neprimijećen ni u filmskoj industriji. Glumila je u nekoliko talijanskih komedija, poput božićnog filma "Chi ha incastrato Babbo Natale?" (Tko je smjestio Djedu Mrazu?), a okušala se i u reality formatima, sudjelujući u Amazonovoj uspješnici "Celebrity Hunted". Uz sve to, izgradila je golemo carstvo na društvenim mrežama, gdje je na Instagramu prati više od devet milijuna ljudi. Svoj utjecaj koristi za unosne suradnje s modnim i lifestyle brendovima, ali i za pokretanje vlastitih projekata, poput podcasta "Mamma Dilettante", u kojem otvoreno govori o izazovima majčinstva.

Privatni život pod lupom javnosti

S velikom slavom došao je i ogroman interes javnosti za njezin privatni život. Nakon nekoliko veza o kojima su mediji opširno izvještavali, Leotta je sreću pronašla s njemačkim nogometnim vratarom Lorisom Kariusom. Par se upoznao 2022. godine, a svoju su vezu okrunili brakom u lipnju 2024. na bajkovitoj ceremoniji na sicilijanskom otoku Vulcano, pred 150 uzvanika.

Njihova ljubavna priča dobila je najljepši nastavak 16. kolovoza 2023., kada je na svijet stigla njihova kći Aria, i to na Dilettin 32. rođendan. Unatoč novoj ulozi majke, pokazala je iznimnu predanost karijeri vrativši se na posao samo mjesec dana nakon porođaja, vješto balansirajući između obiteljskih obaveza i vođenja prijenosa uživo.

Danas je Diletta Leotta puno više od televizijske voditeljice. Ona je simbol promjene, dokaz da se znanjem, upornošću i autentičnošću mogu srušiti i najčvršći zidovi predrasuda. Svojim je putem inspirirala generacije djevojaka u Italiji, pokazavši im da je i u tradicionalno muškom svijetu nogometa moguće postati ne samo sudionica, već i jedna od glavnih zvijezda.

