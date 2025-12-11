Diletta Leotta ponovno trudna: Sportska zvijezda i Karius podijelili emotivnu fotografiju

Talijanska sportska voditeljica Diletta Leotta (34) i njemački nogometaš Loris Karius (32) otkrili su da će njihova obitelj uskoro postati bogatija za još jednog člana. Lijepa vijest stigla je putem društvenih mreža, gdje su objavili nježnu obiteljsku fotografiju s kćerkicom Arijom.

"Ovog Božića nismo mogli poželjeti ljepši dar. Aria postaje starija sestra, a naša su srca spremna voljeti dvostruko više", napisali su u objavi koja je u kratkom roku prikupila brojne čestitke obožavatelja i prijatelja iz svijeta sporta i showbiza.

Ljubav na prvi pogled

Veza jedne od najpoznatijih sportskih voditeljica u Italiji i bivšeg vratara Liverpoola započela je u listopadu 2022. godine. Par se upoznao tijekom večere u pariškom klubu za vrijeme Tjedna mode, a Diletta je kasnije priznala da ju je Loris osvojio čim je ušao u prostoriju.

"Kad je ušao, rekla sam djevojkama: 'Upravo je ušao muškarac mog života'", iskreno je otkrila.

Njihova kćerkica Aria rođena je 16. kolovoza 2023., na sam Dilettin rođendan, što je tada opisala kao “najljepši dar koji je mogla dobiti”.

Vjenčanje iz snova na Siciliji

Par je svoju ljubav okrunio 22. lipnja 2024. na romantičnom sicilijanskom otoku Vulcano. Raskošna ceremonija u Therasia Resortu održana je u vrijeme zalaska sunca, a Diletta je oduševila elegantnom čipkastom vjenčanicom i personaliziranim velom s ispisanim citatom “All I Ever Wanted”.

Sada, godinu i pol nakon što su postali roditelji, Diletta i Loris ponovno iščekuju prinovu — i to baš u blagdansko vrijeme, čineći ovu sezonu za njih posebno čarobnom.

