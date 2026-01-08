Prije Marilyn Monroe, bila je ona: Glumica iz hit serije u mladosti je žarila i palila

Iako je karijera britansko-američke glumice Angele Lansbury trajala osam desetljeća, svjetsku slavu i vrhunac popularnosti dosegnula je ulogom spisateljice i detektivke amaterke Jessice Fletcher u seriji "Ubojstvo, napisala je".

Glumica koja nas je napustila 11. listopada 2022. u 98. godini, rođena je u Londonu 16. listopada 1925. godine. S majkom i braćom pobjegla je pred njemačkim zračnim napadima tijekom Blitza 1940. godine i pronašla novi dom u Sjedinjenim Državama gdje je njezin talent ubrzo prepoznat pa je sa samo 17 godina debitirala u trileru "Plinsko svjetlo" (1944).

Svojom izvedbom uz Ingrid Bergman odmah je zaradila prvu nominaciju za Oscara, a već sljedeće godine uslijedila je i druga za ulogu u filmu "Slika Doriana Graya". U našoj galeriji pogledajte kako je glumačka legenda Angele Lansbury izgledala u mladosti.