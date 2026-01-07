Ćiro skoro preuzeo klub gdje je netko nacrtao svastiku, ali dvije stvari mu se nisu svidjele

Znate li da je Miroslav Ćiro Blažević svojedobno bio blizu preuzimanja NK Solin, niželigaša u kojemu su svoje prve korake u seniorski nogomet, između ostalih, napravili Rokas Pukštas, Šimun Hrgović i Luka Mamić? Da, bio je, ali je posao propao, iako se i dan danas priča o tome. Dakle, nakon što su se u medijima pojavili komentari o mogućoj suradnji između NK Solin i Miroslava Blaževića, legendarni trener je u 79. godini tada održao sastanak s čelništvom kluba u hotelu President u siječnju 2014.

"Ćiro će avionom doći u Split. Stiže na pregovore. Ugostit će ga predsjednik Solina Joško Delale i bivši predsjednik Dalibor Ninčević", potvrdio je 24sata izvor blizak klubu iz Solina.

Blažević je tom prilikom najavio da postoji 70 posto šanse da preuzme klub, ali je želio prvo provjeriti uvjete i stanje u klubu. Predsjednik kluba Joško Delale i izvršni odbor bili su spremni angažirati Ćiru, no do suradnje nije došlo jer je trener bio nezadovoljan uvjetima rada i infrastrukturom kluba.

"Problem s terenom je veći nego što većina misli. Mladim nogometašima potrebno je demonstrirati stvari i stalno ponavljati, a ako je teren loš i infrastruktura nije odgovarajuća, trener jednostavno ne može obaviti svoj posao", izjavio je Ćiro tada za Sportske novosti.

Ćiro Blažević proveo je tako dva dana u Solinu, a priča je brzo postala medijska senzacija. Političari su iskoristili priliku za svoju fotografiju i medijski nastup, i to je bilo to. Na kraju, jučer oko podneva, uz pratnju sina Mira, Ćiro Blažević je napustio Solin. Za njim su se čule trube i pozdravi, a buduće generacije Solinjana će još dugo pričati o tome kako je "trener svih trenera" gotovo postao trener NK Solin.

Solin je u tom trenutku zauzimao pretposljednje mjesto na ljestvici 2. HNL sa 16 bodova. Bio je svega tri boda ispred posljednjeplasirane Zeline. Inače, početkom prosinca prošle godine, znači sad nedavno, na stadionu NK Solin, danas trećeligaša, netko je iscrtao kukasti križ. Portal Net.hr pisao je o tome...

"U demokratskom svijetu i društvu u kojem živimo svatko ima pravo na svoje mišljenje. Međutim, kad to mišljenje promovira totalitarne režime koji su odnijeli milijune života i potiču bilo kakve oblike nasilja, mržnje, netrpeljivosti ili uništenja, onda pričamo o nečem sasvim drugom, onda je to za svaku osudu. Iscrtavanje ‘svastike‘ na travnjaku NK Solina prijavljeno je MUP-u te se nadam da će počinitelji biti pronađeni i adekvatno kažnjeni.

U ovo božićno vrijeme morali bismo širiti toplinu i ljubav, a ne sijati mržnju i netrpeljivost prema bilo kome. Protiv sam širenja bilo kakvog oblika mržnje i netrpeljivosti, osuđujem svaki pokušaj promoviranja fašizma, nacizma, komunizma i svakog drugog oblika vladanja pod kojim su mučeni i ubijani milijuni nevinih ljudi. Neka svima nama, posebno mladima, uzor i polazište bude Domovinski rat u kojem je nastala suverena, slobodna i demokratska Hrvatska. Ovakvo ponašanje pojedinca ili grupe me prvenstveno kao čovjeka rastužuje, ali i sramoti kao gradonačelnika jer naš grad ne zaslužuje sliku koju se na ovakav način šalje", napisao je na Facebook stranici gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević (HDZ).

Bio je ovo drugi put da je na teren stadiona u Dalmaciju iscrtana svastika. Prvi je puta bilo 2015. kada je na Poljudu (koji je od Solina udaljen nešto više od 7 kilometara) uoči utakmice Hrvatska-Italija netko iscrtao isti simbol i počinio prekršaj za koji se još nije pronašao počinitelj.

