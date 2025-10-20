Veliki talent Hajduka promijenio menadžera i potpisao za Andyja Baru

Hajdukov prvotimac i veliki talent Šimun Hrgović, koji može pokriti obje bočne pozicije u obrani, promijenio je menadžera. Od sada će mladog Vukovarca zastupati najpoznatiji hrvatski nogometni agent Andy Bara to jest, njegova agencija - Niagara Sports Company.

Do sada je o Hrgovićevoj karijeri brinuo Miroslav Bičanić, a od sada taj posao preuzima Bara. Ovim "transferom" se Hrgović pridružio Daniju Olmu, Alvaru Morati, braći Smolčić i još mnogim drugim igračima. Hrgović je u Hajduk stigao iz Cibalije, a zasada je skupio 50 nastupa za momčad iz Splita. Osim za Hajduk Hrgović igra i za Hrvatsku reprezentaciju do 21. godine za koju je skupio 21 nastup.

