Takvu situaciju nije očekivao: 'Sad se još i s tim moram zamarati. Uspjeh na EP-u? Samo zlato

Dominik Kuzmanović, elitni vratar hrvatske rukometne reprezentacije, proživljava sezonu punu izazova u njemačkom Gummersbachu. Iako Božić provodi radno, s mislima potpuno usmjerenim na klupske obveze u Bundesligi, već se osjeća uzbuđenje uoči okupljanja reprezentacije i nadolazećeg Europskog prvenstva.

Dominik Kuzmanović priključit će se reprezentaciji na pripremama u Poreču 2 siječnja.

U ekskluzivnom razgovoru za Net.hr, Kuzmanović otvoreno govori o neočekivanoj ulozi u klubu, specifičnom načinu treniranja bez trenera vratara, koliko mu je pomogao Mario Kelentrić, te o najvišim ambicijama s Hrvatskom na Euru.

Radni Božić

"Sretan Božić vama, svim čitateljima Net.hr-a i gledateljima RTL-a. Dobro sam, ne mogu se žaliti. Provodim Božić radno. Dobili smo slobodan Badnjak, na Božić smo trenirali, a 27. igramo zadnju utakmicu. U Bundesligi standardno za Božićne blagdane nema odmora. Klasično radno", kaže u uvodu Dominik Kuzmanović koji 28. prosinca sjeda na avion i dolazi u Hrvatsku.

"Prošle godine se to još koliko - toliko mogli izvesti da se otputuje u Hrvatsku ranije, jer je utakmica bila 26., ali ove godine dosta klubova u Njemačkoj igra 27., pa dok dođemo, teško bi se i prikupili. Dobili smo par dana za odmor i onda 2. siječnja krećemo punom parom."

Moram biti iskren i reći kako nisam očekivao da ću biti drugi golman. Bertram Obling, golman s koji treniram svaki dan, stvarno je zaslužio to mjesto svojim radom i zalaganjima. Na kraju krajeva, dobro je branio i u sezoni. Naravno da nije jednostavno prilagoditi se nakon sezone u kojoj sam bio prvi u drugu u drugačijoj ulozi, ali to je tako. Nisam bio u ovoj ulozi tamo od početka u Nexeu, možda za sad i zato nije najidealnija sezona, ali ne sumnjam da ću se i na to prilagoditi. Dominik Kuzmanović za Net.hr.

Hrvatsku javnost zanima u kakvom je stanju Dominik Kuzmanović, hoćemo li na EP-u vidjeti najbolju verziju Dominika Kuzmanovića?

"Zdravlje je, hvala Bogu, dobro. Nemam nikakvih većih problema. S te strane sve ide po špagi i zadovoljan sam. Mislim da je zdravlje najbitnije pred Europsko prvenstvo. S minutažom, e tu je situacija ove sezone drugačija, specifičnija", priča Dominik Kuzmanović, koji u sezonu nije krenuo kao prvi golman Gummersbacha.

Neočekivana uloga kao dodatni motiv

Na početku sezone, Kuzmanović se našao u situaciji koju nije predviđao. Nakon sjajne prve godine, u novu je sezonu ušao kao drugi vratar momčadi. Ipak, umjesto razočaranja, takav rasplet događaja pretvorio je u gorivo za još jači rad i dokazivanje.

"Koliko - toliko se pokušavam vratiti u ritam. Nije da ne branim ništa, branim manje nego što sam planirao, ali sve je to dio sportskog života i karijere. Evo recimo, sad u zadnjoj utakmici protiv Stuttgarta zadovoljan sam kako sam branio. Siguran sam da ću baviti spreman za EP. Na pripremama s reprezentacijom još ću malo izbrustiti formu, priključit se u onu našu obranu koja nas je krasila tokom SP-a u Hrvatskoj na kojem smo uzeli srebro. Poštimat se s obranom i ne sumnjam da će to dobro funkcionirati. No, isto tako, kad evo sad govorimo o Gummersbachu i mojoj ulozi, minutaži, moram biti iskren i reći kako nisam očekivao da ću biti drugi golman."

Foto: Eibner-pressefoto/juergen Augst/imago Sportfotodienst/profimedia

Kuzmanović nastavlja u jednom dahu...

"Bertram Obling, golman s koji treniram svaki dan, stvarno je zaslužio to mjesto svojim radom i zalaganjima. Na kraju krajeva, dobro je branio i u sezoni. Naravno da nije jednostavno prilagoditi se nakon sezone u kojoj sam bio prvi u drugu u drugačijoj ulozi, ali to je tako. Nisam bio u ovoj ulozi tamo od početka u Nexeu, možda za sad i zato nije najidealnija sezona, ali ne sumnjam da ću se i na to prilagoditi. Tko zna, možda u drugom dijelu sezone izborim i prvu poziciju što se tiče golmana, možda postanem i prva klupska vratarska opcija. Ja na trenutnu svoju situaciju gledam kao na priliku da pomognem momčadi u bilo kojoj ulozi i da maksimalno iskoristim svaku minutu koju dobijem", objašnjava Kuzmanović, dodajući kako ga je ova situacija samo dodatno motivirala.

Da je i dalje u vrhunskoj formi, pokazao je u zahtjevnoj utakmici protiv moćnog Flensburga, gdje je upisao osam obrana i posebno se istaknuo spektakularno obranivši čisti zicer jednom od najboljih svjetskih krila, Emilu Jacobsenu.U utakmici gdje je u posljednjih 20 minuta bila gotovo nemoguće bilo doći bilo kome na dva pogotka prednosti, Kuzmanović je čudesno spriječio upravo jednu takvu situaciju. U 48. minuti, pri vodstvu domaćih 31-30, Flensburg je krenuo u kontru, a loptu je na čisti zicer dobio Emil Jacobsen.​ Ostalo je povijest...

"Ajde da sam i njemu uzeo jednu loptu. Stvarno za Jacobsena mogu reći da je vrhunsko krilo. Užitak je igrati protiv takvog igrača koji te tjera da budeš još bolji. Svaka obrana u toj utakmici bila je važna jer smo na kraju izvukli bod i s tim smo, ajmo reći, u jednu ruku zadovoljni", ističe vratar Hrvatske..

Sam svoj trener u Gummersbachu

Jedan od najvećih izazova ove sezone za Kuzmanovića je i činjenica da klub trenutno nema specijaliziranog trenera vratara. Tu je ulogu, silom prilika, preuzeo sam. Mario Kelentrić prošlog je ljeta otišao u Vardar.

"Nedostaje mi Mario Kelentrić, super mi je bilo s njim raditi", rekao je Dominik Kuzmanović...

"Ove godine nemamo trenera golmana, pa sam preuzeo odgovornost i sam sebi pišem planove treninga, ponesem neke vježbe na trening. To je funkcioniralo od kolovoza do studenog, ali sad kako nam je gušći raspored, ne stignem više tako raditi. Svejedno, ponesem i dalje golmanski plan treninga, svoj, pa po tome radimo. Glavni trener Sigurdsson nam onda pomaže, puca na gol i pomaže u izvođenju vježbi. S jedne strane, nije da ne radimo ništa, ali malo više sam ja sad preuzeo tu odgovornost, a on trener nam je uskočio kao čovjek koji nam pomaže u izvođenju mojih zacrtanih vježbi. U ovoj polusezoni, to tako funkcionira, odnosno tako je funkcionirao, jer je polusezona skoro pa gotova. Moram reći da kad sam sebi radiš šlanove za treninge, kad nemaš trenera golmana, nije jednostavno. Od početaka u Nexeu, čak i godinu dana prije nego što sam došao u Nexe, treniram sam s Ninoslavom Pavelićem Pačom. Od tada, ajmo reći, naviknuo sam se na nekog tko će me voditi, da ja ne moram voditi brigu i razmišljati kakav bi trening danas trebao odraditi, gdje se ja samo moram pojaviti na treningu i raditi. Ove polusezone je bilo to izazovnije. To je izazovno jer se uz sve obveze moram zamarati i stvarima koje te dodatno opterećuju, ali bolje je više raditi nego ne raditi ništa. S takvim izazovima se treba znati nositi i iz kojih samo možeš bolji i jači izaći", kaže Kuzmanović.

Foto: Eibner-pressefoto/juergen Augst/imago Sportfotodienst/profimedia

Ova situacija u potpunoj je suprotnosti s prošlom sezonom, kada je uz sebe imao Marija Kelentrića, za kojeg ima samo riječi hvale.

"Moram se zahvaliti Mariju na svemu. Prva godina u novoj državi bila je izuzetno izazovna, a on mi je kao naš čovjek neizmjerno pomogao. Druga država, drugi jezik. Lijepo je bilo imati našeg čovjeka uza sebe. Mario Kelentrić mi je puno pomogao, tjerao me da svaki dan budem bolji i proširio mi je vidike u smislu branjenja. Pričali smo o puno stvari što se tiče rukometa. Uvijek mi je zanimljivo vidjeti perspektivu, ajmo reći, jednog trenera golmana i bivšeg golmana koji je sve to proživio i vidjeti situaciju nekim drugim očima. Mario Kelentrić proširio mi je vidike u smislu branjenja. On je jedan od najboljih trenera vratara na svijetu i neizmjerno sam mu zahvalan na svemu. Vidim da ima jako dobru polusezonu iza sebe u Vardaru s golmanima, jako mi je drago zbog njega".

U medijima se pojavila informacija kako Dominik Kuzmanović na kraju sezone odlazi iz Gummersbacha u Magdeburg kod Mateja Mandića. Ima li istine u tome?

"Sad tu situaciju ne bi htio komentirati", kao iz topa nam je ispalio Kuzmanović, kojem smo rekli gdje ima dima, ima i vatre. I ovo "sad tu situaciju"... Malo nam zvoni.

Bi li se htio pridružiti svom reprezentativnom kolegi Mateju Mandiću?

"Naravno, sad kad bi govorili i kad govorimo bi li htio s Matejom Mandićem nekad u budućnosti braniti, naravno da bi. Naš dvojica smo prošli puno toga, puno utakmica odigrali zajedno, a bome i na suprotnim stranama u Nexeu i Zagrebu, ali prije svega i u mlađim dobnim kategorijama reprezentacije smo bili skupa. Prošli smo sve zajedno skupa. Vjerujem da bi bilo jako lijepo igrati s njim na klupskoj razini. Na reprezentativnom nivou mislim da dobro to funkcionira između nas dvoje, tako da ako se ikad ukaže prilika u budućnosti, naravno da bih to volio".

Hrvatska na Euru: Cilj je samo jedan

Iako je klupska sezona u punom jeku, misli polako lete prema siječnju i Europskom prvenstvu 2024 koje se održava u Njemačkoj. Hrvatska se nalazi u skupini E sa Švedskom, Gruzijom i Nizozemskom, a Kuzmanović ističe kako na Euru nema lakih protivnika.

"Europsko prvenstvo je natjecanje gdje nema lakših utakmica, za razliku od Svjetskog prvenstva, na kojem ti se može dogoditi jedna ili dvije lakše utakmice. Počinjemo EP s Gruzijom. Moram reći da o njima ne znamo puno. Znamo da su se rukometni dignuli zadnjih par godina. Imaju par kvalitetnih pojedinaca. Čak mislim da su na prošlom EP-u u Njemačkoj upisali i prvu pobjedu. Gruzija je suparnik koji se ne smije podcijeniti i da sami sebe dovedemo u nekakvu nervozu. Naravno da smo protiv Gruzije mi favoriti i od toga ne treba bježati niti ima kakvih pitanja na tu temu o njima. Prve utakmice znaju biti zeznute, ali zato mi trebamo maksimalno se posvetiti pripremnim utakmicama sa Sjevernom Makedonijom i dvije protiv Njemačke u siječnju, prije početka EP-a. Da što prije uđemo u ritam i kad krene prvenstvo, da nema nikakvih nesuglasica ili stvari koje neće biti jasne. Mislim da nam je za sad to dobro funkcioniralo."

Kuzam ističe jednu bitnu stvar...

"Svaka utakmica je priča za sebe. Primjerice, Nizozemci su izuzetno neugodna i brza reprezentacija koja je zadnjih godina namučila i pobjeđivala najveće ekipe, a namučili su jako i nas. Stil igre im je brži, imaju brz protok lopte, sitniji su, jako su brzi i nezgodni za čuvanje i tu trebamo biti jako na oprezu. Znamo da se dobro poznaju i njihvi igrači igraju u jako dobrim klubovima, čak i ponajboljima na svijetu. Trebamo se jako dobro pripremiti za tu utakmicu, može nam puno donijeti. Moramo biti maksimalno koncentrirani od prvog dana. Protiv Nizozemske će nam biti ključna utakmica u skupini prvog dijela turnira", analizira Dominik Kuzmanović.

Foto: Igor Kupljenik/mi-press/shutters/shutterstock Editorial/profimedia

"Što se tiče Švedske, svakako naš najjači suparnik u skupini, barem na papiru", govori Kuzma o otkriva kako u momčadi nema Šveđana da ga zezaju i da se poteže priča o utakmici prije prvenstva, kao što je, primjerice, to slučaj s Matejom Mandićem u Magdeburgu, koji nam je to otkrio u intervjuu kojeg možete pročitati - OVDJE.

"U drugom krugu ima tu potencijalnih suparnika iz Gummersbacha, ali u rukometnim svijetu, manje - više svi će igrati protiv svakog, pa svi jedva čekamo siječanj. I da, uzbuđeni smo zbog EP-a", navodi Dominik Kuzmanović.

Pripreme i uigravanje bit će ključni, a Hrvatska će formu brusiti kroz pripremne utakmice. Kada je riječ o ciljevima i dometima reprezentacije, Kuzmanović je bio vrlo jasan i hrabar, bez skrivanja iza diplomatskih fraza. Na pitanje što bi za njega bio uspjeh, odgovorio je bez oklijevanja.

"Teško je prognozirati, ali ne treba bježati od odgovornosti. Za mene bi uspjeh bilo zlato. Svjestan sam da je to jako teško, ali isto tako sam svjestan da je izvedivo. Mislim da smo u dobrom naletu, trebamo to iskoristiti i preuzeti odgovornost, ali isto tako, ne treba stavljati dodatan pritisak na momčad, na dečke. Samo se pobjednici pamte, zato je za mene uspjeh samo zlato", kazao je ambiciozno Dominik Kuzmanović, kojeg smo za kraj upitali kako mu je živjeti u Njemačkoj?

"Super, priviknuo sam se. Jezik sam dovoljno savladao i da se mogu sporazumijevati, tu nema nikakvih problema. Ovdje mi se priključila i cura, došla je za stalno živjeti samnom. Sve je idealno, zajedno gledamo u pauzama od utakmica i treninga, ono malo što možemo, zajedno gledamo platformu VOYO hahaha", zaključio je Dominik Kuzmanović.

