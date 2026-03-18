Noć eksplozija u Bagdadu: Dron ciljao američki diplomatski kompleks! Iran odbija primirje

Prije 19 dana SAD i Izrael izveli su napad na Iran, nakon čega je Iran uzvratio udarima na susjedne arapske zemlje i američke saveznice, koji još uvijek traju. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku izaziva sve šire posljedice, od sigurnosnih incidenata do poremećaja na globalnom energetskom tržištu.

Napadi dronovima na američke ciljeve u Iraku i odbijanje Irana da prihvati primirje dodatno produbljuju regionalnu krizu. Istodobno, Južna Koreja poduzima izvanredne mjere kako bi zaštitila svoju energetsku sigurnost i gospodarstvo.

Ključne informacije:

Iran potvrdio smrt šefa sigurnosti Alija Larijanija i zapovjednika paravojnih snaga Gholamreze Soleimanija

Trump o NATO-u: Mi pomažemo njima, a oni nisu pomogli nama. Moramo to zapamtiti

Trumpov glavni čovjek za borbu protiv terorizma dao ostavku zbog rata u Iranu

Salva raketa iz Irana na Izrael. Zapovjednik IRGC-a: Počela nova faza iranskih napada

Trump najavljuje napad na Kubu: "Vjerujem da ću imati čast preuzeti ju"

Trump zatražio odgodu sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom

Meta napada i australska vojna baza u UAE-u

6.25 - Iranski projektil pao je u blizini australske vojne baze u UAE-u, uzrokujući manju štetu i manji požar.Australski premijer Anthony Albanese potvrdio je incident, rekavši da je projektil pogodilo cestu ispred zračne baze Al Minhad u blizini Dubaija rano u srijedu ujutro.

"Mogu potvrditi da nijedan australski pripadnik nije ozlijeđen i da su svi u ovom trenutku apsolutno sigurni. Došlo je do manje štete na smještajnom bloku i medicinskoj ustanovi zbog malog požara koji je nastao kao posljedica toga što je projektil pogodio cestu koja vodi do te baze", rekao je. Albanese nije rekao misli li da je Iran izravno ciljao bazu, ali je rekao da "iranski režim provodi nasumične napade diljem regije", prenosi Sky News.

Krvavi napad na Beirut

6.20 - Najmanje 20 ljudi je poginulo, a više od 30 je ranjeno u srijedu u izraelskom zračnom napadu na četvrt Bachoura u samom središtu Beiruta, koji je uslijedio neposredno nakon izraelskog vojnog upozorenja o evakuaciji.

Južna Koreja ograničuje izvoz nafte

6.15 - Južna Koreja ograničit će izvoz nafte za preradu i privremeno ju proglasiti strateškom sirovinom zbog rizika izazvanih sukobima na Bliskom istoku, izjavio je u srijedu ministar financija Koo Yun-cheol.

Vlada će osigurati dodatnu financijsku podršku od 1,5 bilijuna wona (oko 1,01 milijarda dolara) za pogođene petrokemijske tvrtke, uključujući troškove alternativnog uvoza i povoljne kamatne stope za firme koje rukovode strateškim sirovinama.

Predsjednik Lee Jae Myung pozvao je na štednju energije i razmatranje kontingentnih mjera, poput rotacije korištenja vozila, ako se kriza na Bliskom istoku produlji. Južna Koreja je također privremeno ukinula ograničenja na termoelektrane na ugljen i povećala iskorištenost nuklearnih reaktora na oko 80 posto kako bi smanjila ovisnost o nafti i ukapljenom prirodnom plinu (LNG).

Južna Koreja gotovo u potpunosti uvozi energente, s oko 70 posto sirove nafte i 20 posto LNG-a iz Bliskog istoka dok se nafta za preradu koristi za proizvodnju plastike u automobilima, elektronici, odjeći i građevinskim materijalima.

Dron upao u američku ambasadu u Bagdadu

6.00 - Dron je u srijedu napao američku ambasadu u Bagdadu, pri čemu je pao blizu sigurnosne barijere, a u okolici su zabilježene eksplozije, izvijestili su sigurnosni izvori.

Incident se dogodio nakon niza raketnih i dron napada na diplomatski kompleks. Najmanje tri eksplozivna drona ciljala su i američki diplomatski objekt u blizini Međunarodne zračne luke Bagdad, pri čemu su aktivirani sustavi protuzračne obrane C-RAM, dodali su izvori.

Napade su izvele proiranske milicije u Iraku, uključujući Kataeb Hezbollah, koje redovito napadaju američke ciljeve u zemlji. Napadi su povezani sa sukobom SAD-a i Izraela protiv Irana.

U proteklih nekoliko dana američka ambasada bila je meta više sličnih napada u sektoru visoke sigurnosti u središtu Bagdada, dok su milicije proizašle iz proiranske mreže u Iraku redovito izvodile dron i raketne napade na američke vojne i logističke objekte, uključujući objekte u blizini zračne luke.

Iran odbio primirje

5.45 - Iran je u srijedu odbio prijedloge za smirivanje sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, dok se rat nastavlja bez naznaka deeskalacije, a novi vrhovni vođa Mojtaba Khamenei ocijenio je da "nije vrijeme za mir dok SAD i Izrael ne budu poraženi".

Sukob, koji traje više od tri tjedna, prerastao je u regionalnu krizu uz razmjenu napada između Irana, Izraela i američkih snaga te napade na ciljeve u državama Perzijskog zaljeva.

Iran je usto potvrdio da je u izraelskom napadu ubijen tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Ali Laridžanija, jedan od najviših dužnosnika stradalih od početka sukoba. U istom napadu poginuli su i članovi njegove obitelji te suradnici, priopćilo je iransko Vijeće za nacionalnu sigurnost.

Američki predsjednik Donald Trump u međuvremenu je kritizirao saveznike zbog suzdržanosti u pružanju vojne pomoći te poručio da Sjedinjene Države ne trebaju potporu NATO u osiguravanju plovidbe kroz Hormuški tjesnac.

U Izraelu su se u utorak oglasile sirene za zračnu opasnost, a dvije su osobe poginule od krhotina projektila u blizini Tel Aviva, dok se napadi nastavljaju na obje strane.

