Dvojac s drogom pokušao bježati interventnoj policiji na A1: U autu pronađen amfetamin i marihuana

U Službi kriminalističke policije, Odjelu kriminaliteta droga PU šibensko-kninske, dovršeno je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca (30 i 25). Obojica se sumnjiče za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Policija je osumnjičene zaustavila na autocesti A1 kod Skradina. Odmah po zaustavljanju vozač (30) autom je krenuo voziti unazad kako bi pobjegao s mjesta događaja, ali ga je interventna policija u tome spriječila.

Tijekom postupanja, vozač je policiji predao mrvilicu i jedan grumen marihuane neto težine 0,35 grama, dok je 25-godišnjak predao pet pvc smotuljaka ispunjenih drogom amfetamin ukupne bruto težine 251,85 grama.

U autu pronađeno još droge

Muškarci su odmah uhićeni i dovedeni u službene prostorije kriminalističke policije.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, policija je obavila pretragu automobila u kojem ih je zatekla. Ondje su pronašli još jednu vrećicu ispunjenu drogom amfetamin ukupne bruto težine 5,21 gram.

"Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni 30-godišnjak i 25-godišnjak su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku", priopćili su iz policije i dodali da se radi o osobama koje su od ranije poznate policiji.