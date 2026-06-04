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Dvojac s drogom pokušao bježati interventnoj policiji na A1: U autu pronađen amfetamin i marihuana

Dvojac s drogom pokušao bježati interventnoj policiji na A1: U autu pronađen amfetamin i marihuana
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Foto: Luka Antunac/PIXSELL, ilustracija

Odmah po zaustavljanju vozač (30) autom je krenuo voziti unazad kako bi pobjegao s mjesta događaja, ali ga je interventna policija u tome spriječila

4.6.2026.
11:34
Tesa Katalinić
Luka Antunac/PIXSELL, ilustracija
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U Službi kriminalističke policije, Odjelu kriminaliteta droga PU šibensko-kninske, dovršeno je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca (30 i 25). Obojica se sumnjiče za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Policija je osumnjičene zaustavila na autocesti A1 kod Skradina. Odmah po zaustavljanju vozač (30) autom je krenuo voziti unazad kako bi pobjegao s mjesta događaja, ali ga je interventna policija u tome spriječila. 

Tijekom postupanja, vozač je policiji predao mrvilicu i jedan grumen marihuane neto težine 0,35 grama, dok je 25-godišnjak predao pet pvc smotuljaka ispunjenih drogom amfetamin ukupne bruto težine 251,85 grama.

U autu pronađeno još droge

Muškarci su odmah uhićeni i dovedeni u službene prostorije kriminalističke policije. 

U sklopu kriminalističkog istraživanja, policija je obavila pretragu automobila u kojem ih je zatekla. Ondje su pronašli još jednu vrećicu ispunjenu drogom amfetamin ukupne bruto težine 5,21 gram.

"Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni 30-godišnjak i 25-godišnjak su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku", priopćili su iz policije i dodali da se radi o osobama koje su od ranije poznate policiji. 

Interventna PolicijaZaplijena DrogeSkradinAutocesta A1
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