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Rijeka potvrdila dolazak iskusnog reprezentativca: Kek dobio željeno pojačanje

Rijeka potvrdila dolazak iskusnog reprezentativca: Kek dobio željeno pojačanje
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Vekić je reprezentativac s pet nastupa za Sloveniju, dok je prošle sezone za Vejle upisao 29 nastupa.

5.8.2026.
10:47
Sportski.net
Goran Kovacic/PIXSELL
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Ono o čemu se prethodnih dana pisalo sada je dobilo službenu potvrdu - Igor Vekić novi je igrač Rijeke.

Tu je vijest potvrdio klub s Kvarnera na svojim službenim stranicama napisavši:

"Igor Vekić novi je igrač Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka. Vekić je s riječkim prvoligašem potpisao ugovor na dvije godine, uz mogućnost produljenja na godinu dana, i pridružio se Bijelima. Vekić je slovenski reprezentativac koji je bio dio izabrane vrste u periodu kada je Matjaž Kek, trener Rijeke, bio izbornik Slovenije.

U svojoj karijeri nastupao je za slovenski Bravo, portugalski Paços Ferreira te danski Vejle. Dolaskom na Rujevicu Vekić će dodatno pojačati vratarsku konkurenciju Rijeke i donijeti iskustvo igranja u više europskih liga, kao i natjecateljsku sigurnost koja će biti važna u izazovima koji slijede. Igore, dobro došao u Rijeku!"

Kao što su napisali iz Rijeke, Vekić je reprezentativac s pet nastupa za Sloveniju, dok je prošle sezone za Vejle upisao 29 nastupa. Njegov dolazak znači zaoštravanje konkurencije na poziciji vratara, ali vjerojatno i selidbu Alekse Todorovića na klupu.

Utakmicu Rijeka-Ilves ekskluzivno gledajte na RTL-u i platformi VOYO u četvrtak, 6. kolovoza, u 20:45 sati! Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu  Net.hr.

Nk Rijeka
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