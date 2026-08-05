Na putu prema pobjedi: Pogledajte fotografije iz Oluje, tada se stvarala povijest

U Oluji je sudjelovalo više od 150.000 pripadnika Hrvatske vojske i policije, raspoređenih na bojišnici dugoj 630 kilometara. Među njima bili su i brojni branitelji iz Međimurja, čiji doprinos na smjeru Zbornog područja Bjelovar predstavlja važan, ali često nedovoljno istaknut dio ukupne pobjede, piše emedjimurje

Zbornom području Bjelovar bio je dodijeljen ključni zadatak napredovanja na pravcu Jasenovac – Hrvatska Dubica – Hrvatska Kostajnica. Hrvatske snage već su 4. kolovoza probile prvu crtu obrane, a Hrvatska Dubica oslobođena je rano ujutro 5. kolovoza 1995. godine.

U tim djelovanjima sudjelovala je i 2./24. domobranska pukovnija, odnosno nekadašnja Domobranska bojna Čakovec, koja je neposredno prije Oluje ustrojstveno pridružena 24. domobranskoj pukovniji te djelovala kao dio borbene skupine pod zapovjedništvom bojnika Ivice Ivacija.

Nakon što je 125. domobranska pukovnija Novska izvršila desant preko Save i probila prvu crtu obrane, međimurski domobrani uvedeni su u borbu, ušli su u Hrvatsku Dubicu, stabilizirali položaje i nastavili goniti neprijatelja prema Hrvatskoj Kostajnici.

Unatoč zahtjevnim borbenim uvjetima, Domobranska bojna Čakovec tijekom operacije nije imala nijednog poginulog pripadnika, što svjedoči o visokoj razini obučenosti, discipline i profesionalnosti međimurskih domobrana.

Važna uloga međimurskih inženjeraca u Oluji

Posebno mjesto u operaciji zauzima 34. inženjerijska bojna Čakovec, jedina međimurska postrojba Hrvatske vojske koja je sudjelovala i u VRO Bljesak i u VRO Oluja.

U operaciji je bila nositelj inženjerijskog osiguranja na smjeru napada Zbornog područja Bjelovar. Organizirala je splavna mjesta i prijelaze preko Save u Jasenovcu i Drenovom Boku, omogućila prijelaz borbenih postrojbi zajedno s tehnikom i logistikom te osiguravala prohodnost, čišćenje terena i uklanjanje zapreka.

Bez takvog inženjerijskog osiguranja napadne postrojbe ne bi mogle ostvariti brzinu i dubinu prodora koji je bio ključan za oslobođenje Pounja.

Međimurec na čelu inženjerije Zbornog područja Bjelovar

Važan doprinos dao je i Željko Tomašić, Međimurec koji je obnašao dužnost načelnika inženjerije u Zapovjedništvu Zbornog područja Bjelovar.

Planirao je, koordinirao i rukovodio svim inženjerijskim osiguranjem bojnih djelovanja, uključujući organizaciju prijelaza preko Save, osiguranje prohodnosti, koordinaciju pontonskih i splavnih kapaciteta te inženjerijsku potporu napadnim postrojbama.

Upravo je kvalitetno organizirano inženjerijsko osiguranje omogućilo brzo prebacivanje hrvatskih snaga preko Save i uspješno oslobađanje Hrvatske Dubice i šireg prostora Pounja.

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