Ovo su najoriginalniji semafori na svijetu: Na njima možete vidjeti čuda, pa čak i Elvisa

Povodom Međunarodnog dana semafora, 5. kolovoza, prisjećamo se da ti prometni uređaji nisu uvijek samo neprimjetan dio svakodnevice, nego u nekim gradovima postaju prave turističke atrakcije.

Berlin je poznat po simpatičnom Ampelmännchenu, dok se u američkom Syracuseu zeleno svjetlo nalazi iznad crvenog. Na japanskom otoku Himakajima semafor se pali samo jednom godišnje kako bi djeca naučila pravilno prelaziti cestu. U njemačkom Friedbergu na semaforu pleše Elvis Presley, a u Bonnu prolaznike vodi silueta Beethovena.

Danski Odense slavi Hansa Christiana Andersena, dok su u Bremenu prikazani junaci bajke braće Grimm. Utrecht je semafore ukrasio zečicom Miffy, Aarhus Vikinzima, a Çanakkale Trojanskim konjem. U

Valenciji su uvedene ženske figure, dok crvena svjetla u islandskom Akureyriju imaju oblik srca. Prag ima semafor za prolazak najužom ulicom, a u kineskoj pustinji Kumtag postoji čak i signalizacija za deve.

U Lisabonu crvena figura pleše pokretima prolaznika, dok se u Hildesheimu tijekom čekanja može igrati Pong. Ovi primjeri pokazuju da semafori ne moraju biti samo prometni uređaji, nego i simboli kulture, povijesti, kreativnosti i zabave.