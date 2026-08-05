Vladala gradom i oduševljavala stilom: Ovo su najpamtljiviji ljetni outfiti 'kninske kraljice'

Nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Rimac godinama je privlačila pozornost javnosti, ne samo zbog političke karijere, već i zbog svog modnog stila. Često se mogla vidjeti u skupocjenim modnim komadima, dizajnerskim torbicama i upečatljivim kombinacijama koje nisu prolazile nezapaženo. Posebno je tijekom ljeta birala ženstvene haljine, elegantne sandale i modne dodatke koji su naglašavali njezin glamurozni imidž. Bez obzira na okolnosti koje su obilježile njezin javni život, njezina modna izdanja redovito su bila tema komentara.

U galeriji pogledajte neka od njezinih najupečatljivijih ljetnih modnih izdanja.