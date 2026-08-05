FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JOSIPA EX RIMAC /

Vladala gradom i oduševljavala stilom: Ovo su najpamtljiviji ljetni outfiti 'kninske kraljice'

Vladala gradom i oduševljavala stilom: Ovo su najpamtljiviji ljetni outfiti 'kninske kraljice'
Foto: Boris Scitar/VLM/PIXSELL
1 /24
VOYO logo

Nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Rimac godinama je privlačila pozornost javnosti, ne samo zbog političke karijere, već i zbog svog modnog stila.  Često se mogla vidjeti u skupocjenim modnim komadima, dizajnerskim torbicama i upečatljivim kombinacijama koje nisu prolazile nezapaženo.  Posebno je tijekom ljeta birala ženstvene haljine, elegantne sandale i modne dodatke koji su naglašavali njezin glamurozni imidž.  Bez obzira na okolnosti koje su obilježile njezin javni život, njezina modna izdanja redovito su bila tema komentara. 

U galeriji pogledajte neka od njezinih najupečatljivijih ljetnih modnih izdanja.

5.8.2026.
6:03
Hot.hr
Profimedia
Josipa RimacModne Kombinacije
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija