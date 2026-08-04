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Sjećate li se Tije Jurčić s početka slave? Život su joj obilježila tri braka i bolno odrastanje

Sjećate li se Tije Jurčić s početka slave? Život su joj obilježila tri braka i bolno odrastanje
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Tia Jurčić hrvatska je poduzetnica koja je u javnosti postala poznata kao pokćerka ekonomista i bivšeg političara Ljube Jurčića te kroz brakove s poznatim muškarcima iz sportskog i javnog života.
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Poduzetnica Tia Jurčić (42) danas je objavila da se udala za bivšu NBA zvijezdu Kennyja Smitha (61), a raskošnim fotografijama s vjenčanja potvrdila je da je započela novo životno poglavlje.

Ovo joj je treći brak, nakon brakova s košarkašem Chrisom Warrenom, s kojim ima sina, te Marijem Mamićem. Iza glamurozne životne priče stoji i teško odrastanje: majku je izgubila sa samo 12 godina, s biološkim ocem nije imala blizak odnos, a ključnu očinsku figuru i sigurnost pružio joj je Ljubo Jurčić (72), koji ju je prihvatio i odgojio kao vlastito dijete.

Kako je Tia izgledala na početku svoje javne priče i koliko se mijenjala kroz godine, pogledajte u našoj galeriji.

4.8.2026.
11:52
Hot.hr
Davor Puklavec/PIXSELL
Tia JurčićBrakVjenčanjeOdrastanjeNekad I Sad
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