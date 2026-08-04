Sjećate li se Tije Jurčić s početka slave? Život su joj obilježila tri braka i bolno odrastanje

Poduzetnica Tia Jurčić (42) danas je objavila da se udala za bivšu NBA zvijezdu Kennyja Smitha (61), a raskošnim fotografijama s vjenčanja potvrdila je da je započela novo životno poglavlje.

Ovo joj je treći brak, nakon brakova s košarkašem Chrisom Warrenom, s kojim ima sina, te Marijem Mamićem. Iza glamurozne životne priče stoji i teško odrastanje: majku je izgubila sa samo 12 godina, s biološkim ocem nije imala blizak odnos, a ključnu očinsku figuru i sigurnost pružio joj je Ljubo Jurčić (72), koji ju je prihvatio i odgojio kao vlastito dijete.

Kako je Tia izgledala na početku svoje javne priče i koliko se mijenjala kroz godine, pogledajte u našoj galeriji.