FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DALEKO OD BAJKE /

Iza privida savršene ljubavi krile su se kušnje: Ljubav Obaminih imala je teške trenutke

Iza privida savršene ljubavi krile su se kušnje: Ljubav Obaminih imala je teške trenutke
Foto: Pete Souza/Zuma Press/Profimedia
Barack Obama slavi 65. rođendan, a osim političke karijere i povijesnog predsjedničkog mandata, javnost je desetljećima intrigirao i posebnom ljubavnom pričom s Michelle Obamom.
1 /24
VOYO logo

Barack Obama danas puni 65 godina, a osim političke karijere i povijesnih predsjedničkih mandata, javnost desetljećima intrigira i njegova ljubavna priča s Michelle Obamom (62). Upoznali su se 1989. u odvjetničkom uredu u Chicagu, gdje mu je ona bila mentorica, a Barack ju je osvojio upornošću, humorom i prvim poljupcem uz sladoled.

Njihov brak nije bio bez teških trenutaka - Michelle je doživjela spontani pobačaj, a kćeri Maliju (26) i Sashu (24) dobili su uz pomoć medicinski potpomognute oplodnje. Zbog pritiska politike, roditeljstva i Barackovih čestih izbivanja potražili su i pomoć bračnog savjetnika, no ostali su zajedno i danas su roditelji dviju odraslih kćeri.

4.8.2026.
6:57
Hot.hr
SAUL LOEB/AFP/Profimedia
Michelle ObamaBarack ObamaRođendanBrakLjubav
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija