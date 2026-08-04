Iza privida savršene ljubavi krile su se kušnje: Ljubav Obaminih imala je teške trenutke

Barack Obama danas puni 65 godina, a osim političke karijere i povijesnih predsjedničkih mandata, javnost desetljećima intrigira i njegova ljubavna priča s Michelle Obamom (62). Upoznali su se 1989. u odvjetničkom uredu u Chicagu, gdje mu je ona bila mentorica, a Barack ju je osvojio upornošću, humorom i prvim poljupcem uz sladoled.

Njihov brak nije bio bez teških trenutaka - Michelle je doživjela spontani pobačaj, a kćeri Maliju (26) i Sashu (24) dobili su uz pomoć medicinski potpomognute oplodnje. Zbog pritiska politike, roditeljstva i Barackovih čestih izbivanja potražili su i pomoć bračnog savjetnika, no ostali su zajedno i danas su roditelji dviju odraslih kćeri.