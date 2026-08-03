Žestoke poruke na Trgu uoči Oluje: 'Zločini su odgovornost svih nas'

U povodu 31. godišnjice VRO "Oluja" u ponedjeljak je na Trgu bana Jelačića održana antiratna akcija pod nazivom "Zločini u Oluji su odgovornost svih nas", u organizaciji nekoliko civilnih društava iz kojih su poručili da nema pravedne budućnosti bez suočavanja s odgovornošću.

"Ovom akcijom izražavamo suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad sugrađanima srpske nacionalnosti koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili", izjavila je Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata Rosa.

'Većina zločina nije istražena ni procesuirana'

Organizatori upozoravaju da se ti zločini u Hrvatskoj tretiraju kao obična ubojstva, a ne kao ratni zločini. Navode "višedesetljetno institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina" te dodaju da je tijekom i nakon "Oluje" spaljeno više od 22.000 kuća, dok je oko 200.000 ljudi prisiljeno napustiti domove. Prema podacima Documente, zabilježeno je 1.747 žrtava srpskog i 466 hrvatskog etniciteta.

"Većina zločina nije istražena ni procesuirana. Umjesto utvrđivanja činjenica i preuzimanja odgovornosti, svjedočimo relativizaciji, prešućivanju i pretvaranju prošlosti u nacionalni mit. Produbljuje to društvene podjele, potiče nacionalizam i stvara prostor za opravdavanje nasilja", ističu.

'Sve snažnija militarizacija društva'

Dodaju i da je u tijeku "sve snažnija militarizacija društva, normalizacija ratne retorike i politika koja sigurnost promatra prvenstveno kroz vojnu moć".

Pamuković je istaknula i da je Ustavni sud RH nedavno donio odluku prema kojoj je MUP-ova zabrana njihova antiratnog protesta iz 2016. bila protuustavna. Ustavni sud je 14. srpnja utvrdio da je podnositelju tužbe, Centru Rosa, povrijeđeno pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed, što je ocijenila važnom pobjedom za slobodu izražavanja.

Akciju su organizirali Centar za žene žrtve rata Rosa, Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) iz Sarajeva, Centar za građansku hrabrost, Documenta i Ženska mreža Hrvatske.