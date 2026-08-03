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MOĆNE LETJELICE /

Zračna bitka s vatrom: Pogledajte kako ih divovski strojevi spašavaju od velikih požara

Zračna bitka s vatrom: Pogledajte kako ih divovski strojevi spašavaju od velikih požara
Foto: Ryan Grothe/MEGA/The Mega Agency/Profimedia
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Zračne jedinice u američkoj Kaliforniji rasporedile su najnapredniju tehnologiju za suzbijanje velikih šumskih požara koji prijete lokalnim naseljenim područjima.

Kalifornijska agencija za zaštitu od požara Cal-Fire proširila je svoju flotu moćnim zrakoplovima C-130, dok je specijalizirana tvrtka Coulson Aviation poslala divovske helikoptere CH-47 Chinook u najpogođenija područja.

Ovi masivni strojevi mogu ispustiti do četiri tisuće galona vode ili posebnog protupožarnog sredstva na šumu u plamenu. Zračna potpora odigrala je ključnu ulogu u gašenju opasnog požara Grade, gdje su vatrogasci uspjeli zaustaviti brzo širenje plamena zahvaljujući masivnoj zračnoj potpori.

Posade u turbulentnom zraku učinkovito reagiraju na opasne promjene u ponašanju vatre i značajno štite ugrožene zajednice. Osim teške zračne tehnologije, u gašenju požara na zahtjevnom planinskom terenu uključene su i stotine zemaljskih vatrogasnih brigada.

3.8.2026.
8:31
danas.hr
Profimedia
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