Vrućine ispraznile Zagreb? Ne baš! Pogledajte kako se nosi ljeto na 35 stupnjeva

Rekordne ljetne vrućine ipak nisu ispraznile ulice glavnoga grada. Štoviše, brojni Zagrepčani i turisti prošetali su središtem grada, a visoke temperature diktirale su i modne odabire. Prevladavale su lagane tkanine, laneni kompleti, kratke haljine, suknje i svijetle nijanse koje su bile prvi izbor za borbu protiv nesnosne žege. U galeriji fotografa Pavla Bobinca pogledajte tko je sve privukao poglede na zagrebačkoj špici.