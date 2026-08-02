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UŽARENA ŠPICA /

Vrućine ispraznile Zagreb? Ne baš! Pogledajte kako se nosi ljeto na 35 stupnjeva

Vrućine ispraznile Zagreb? Ne baš! Pogledajte kako se nosi ljeto na 35 stupnjeva
Foto: Pavao Bobinac (Dosadni) FotografPavao Bobinac/(Dosadni) Fotograf
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Rekordne ljetne vrućine ipak nisu ispraznile ulice glavnoga grada. Štoviše, brojni Zagrepčani i turisti prošetali su središtem grada, a visoke temperature diktirale su i modne odabire. Prevladavale su lagane tkanine, laneni kompleti, kratke haljine, suknje i svijetle nijanse koje su bile prvi izbor za borbu protiv nesnosne žege. U galeriji fotografa Pavla Bobinca pogledajte tko je sve privukao poglede na zagrebačkoj špici.

2.8.2026.
12:22
Hot.hr
Pavao Bobinac (Dosadni) FotografPavao Bobinac/(Dosadni) Fotograf
ZagrebLjetošpicaModa
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