Pokazali su dragulje koje čuvaju još iz Jugoslavije: Neki od njih danas vrijede kao suho zlato

Stari predmeti iz vremena Jugoslavije mnogima bude uspomene na djetinjstvo, obiteljske domove i neka druga vremena. Nekada su bili dio svakodnevice, a danas su sve traženiji među kolekcionarima. Stari radijski prijamnici, fotoaparati, gramofoni, igračke, posuđe, značke i reklamni predmeti mogu postići iznenađujuće cijene.

U Facebook grupi Retroteka ljudi svakodnevno dijele fotografije starih predmeta koje brižno čuvaju još iz vremena Jugoslavije. Među njima se mogu pronaći stari radiji, fotoaparati, gramofoni, igračke, kućanski uređaji, posuđe i brojni drugi predmeti koji bude nostalgiju. Dok su nekada bili sasvim uobičajeni, danas su neki od njih vrlo traženi među kolekcionarima.

Posebno se cijene rijetki, dobro očuvani i ispravni primjerci s originalnom ambalažom. Na aukcijama pojedini predmeti mogu postići iznenađujuće visoke cijene i vrijediti kao suho zlato.

Njihova vrijednost ovisi o rijetkosti, stanju, godini proizvodnje i interesu kupaca. Upravo zato stare stvari koje godinama stoje na tavanu ili u podrumu ponekad mogu skrivati pravo malo bogatstvo.

Članovi grupe ponosno pokazuju svoje retro dragulje i dijele priče koje ih vežu uz njih. Mi smo pregledali njihove objave i izdvojili neke od najboljih i najzanimljivijih predmeta.