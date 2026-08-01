Smrskani auti pod odronima, osmero ozlijeđenih! Kaos u Italiji nakon snažnog potresa

Najmanje osam osoba ozlijeđeno je nakon što je snažan potres pogodio južnu Italiju u petak navečer. Hitne službe žurno su izašle na teren nakon potresa za koji nadležni tvrde da je bio jedan od najjačih ikad zabilježenih u regiji Campi Flegrei, nedaleko od Napulja, piše The Sun.

Significant damage following a M4.7 earthquake that struck the Campi Flegrei, west of Naples, Campania, southern Italy. pic.twitter.com/6yivOZbb3J — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 31, 2026

Potres magnitude 4,7 pogodio je područje u petak navečer, oko 19.46 sati. Ljudi su istrčali na ulice dok su se podrhtavanja širila područjem, ispunjavajući zrak gustim oblacima prašine.

#CampiFlegrei: dalle prime immagini che circolano sembra che gran parte dei danni più importanti siano stati causati dal crollo dei costoni di roccia che bordano gran parte dei crateri della caldera. pic.twitter.com/s8PLrMo1LD — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) July 31, 2026

Velike stijene odlomile su se od litica i sručile na ulice stambenih četvrti, smrskavši pri udaru parkirane automobile. Potresne snimke prikazuju ljude koji užasnuto promatraju razaranje dok se krhotine i komadi stijena rasipaju po tlu.

Česti potresi, ali ne ovako jaki

Prema izvješćima talijanskih medija, ozlijeđeni su prevezeni u gradsku službu hitne pomoći na liječenje. Potres je prouzročio nestanak električne energije diljem regije i doveo do zastoja u prometu. Naknadni potresi nastavili su pogađati to područje tijekom cijele noći.

Talijanska vatrogasna služba izvijestila je o manjoj šteti na zgradama u Napulju i okolici. No njihove postrojbe nisu odmah primile zahtjeve za pomoć ili spašavanje stanovnika. Prema talijanskom Nacionalnom institutu za geofiziku i vulkanologiju, potres se dogodio na dubini od 3 km.

Campi Flegrei je gusto naseljena vulkanska kaldera koja pokriva veliki dio zapadnog Napulja. Regija je posljednjih godina doživjela sve češću seizmičku aktivnost, što je potaknulo vladu da pojača praćenje. Mali potresi su česti u tom području.

No, jači podrhtavanja potaknula su strah od ponavljanja krize koja je pogodila Campi Flegrei 1980-ih, kada su tisuće bile prisiljene napustiti svoje domove.

Potresi su relativno česti u Italiji. Niz snažnih potresa pogodio je središnju Italiju 2016. godine, opustošivši dijelove regija Lacij, Umbrija i Marke te usmrtivši oko 300 ljudi. Najsmrtonosniji potres u posljednjih nekoliko desetljeća bio je onaj magnitude 6,9 ​​koji je u studenome 1980. pogodio područje Irpinije u južnoj Italiji. Poginulo je oko 2700 ljudi, a stotine gradova i mjesta su opustošene.