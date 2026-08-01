Milijuni žena uzdišu za njim, a znate li tko je 'ukrao' srce ovom holivudskom ljepotanu?

Jason Momoa (47) jedan je od najprepoznatljivijih holivudskih glumaca današnjice, a publiku je osvojio svojom karizmom, upečatljivim izgledom i brojnim akcijskim ulogama. Karijeru je započeo kao model, nakon čega je prve glumačke korake napravio u seriji "Baywatch Hawaii". Svjetsku slavu stekao je ulogom Khala Droga u seriji "Game of Thrones", dok ga je uloga Aquamana pretvorila u jednu od najvećih zvijezda filmske industrije.

Osim glume, poznat je po ljubavi prema prirodi, motociklima i havajskoj kulturi, koju često promiče kroz svoje projekte. Posljednjih godina u vezi je s glumicom Adriom Arjonom, a i dalje oduševljava obožavatelje svojim opuštenim karakterom i avanturističkim načinom života.

Danas, na svoj 47. rođendan, Jason Momoa i dalje je jedan od najtraženijih glumaca u Hollywoodu te jedan od rijetkih koji uspješno spaja status akcijske zvijezde, producenta i miljenika publike diljem svijeta. U ostatke galerije pogledajte još fotografija jednog od najvećih miljenika žena diljem svijeta.