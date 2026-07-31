Njihova kaotična ljubav bila je kao sapunica: Sjećate se Justina i Selene?

Kad se govori o najpoznatijim celebrity parovima svih vremena, malo tko može nadmašiti Justina Biebera i Selenu Gomez. Pod zajedničkim nadimkom "Jelena" postali su jedan od najpraćenijih, ali i najburnijih ljubavnih parova desetljeća. Njihovu vezu obilježili su brojni prekidi i pomirenja, suptilne poruke na društvenim mrežama, nagađanja obožavatelja i medijski napisi koji su pratili gotovo svaki njihov potez. Za milijune fanova njihova je ljubavna priča bila pravi emocionalni reality show.

Upoznali su se kao tinejdžerske zvijezde u usponu, a ubrzo su postali par o kojem je pričao cijeli svijet. Njihova ljubavna priča, koja je uz prekide i pomirenja trajala gotovo osam godina – od 2010. do konačnog prekida 2018. – neprestano je punila naslovnice svjetskih medija. Gdje god bi se pojavili zajedno, izazivali su pravu euforiju, a svaki njihov prekid ili ponovno pomirenje bio je udarna vijest. Fanovi su godinama analizirali njihove objave, tekstove pjesama i javne nastupe u potrazi za dokazima da su se ponovno pomirili ili zauvijek razišli.

Iako su više puta pokušavali svojoj ljubavi dati novu priliku, svaki je povratak završio novim razočaranjem. Konačan kraj uslijedio je 2018. godine, a samo nekoliko mjeseci poslije Justin je iznenadio javnost brakom s Hailey Bieber. Mnogi su tada ostali u šoku, dok su Selenini obožavatelji vjerovali da se od njihove ljubavne priče nikada nije potpuno oporavila.

Sama Selena tijekom godina nikada nije ulazila u previše detalja, no kroz svoje pjesme i poneke intervjue dala je naslutiti koliko je taj odnos bio emocionalno zahtjevan. Upravo zato "Jelena" ni danas nije samo bivši celebrity par - za mnoge je ostala simbol velike, strastvene i istovremeno bolne ljubavi koja je obilježila odrastanje cijele jedne generacije.

Prisjetite se Justina i Selene u galeriji...