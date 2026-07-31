Bezobrazluk prelazi sve granice: Ovi prizori iz javnih prijevoza dignut će vam tlak u sekundi

Vožnja javnim prijevozom trebala bi biti jednostavan dio svakodnevice, ali je nekulturni putnici često pretvore u pravo iskušenje za živce. Neki glasno razgovaraju, slušaju glazbu bez slušalica ili se ponašaju kao da su sami u autobusu, tramvaju ili vlaku.

Drugi zauzimaju sjedala torbama, guraju se preko reda i stoje na vratima dok ostali pokušavaju ući ili izaći. Posebno iritiraju oni koji ne poštuju osobni prostor drugih putnika.

Tu su i putnici koji ostavljaju smeće, stavljaju noge na sjedala ili se bez imalo srama prepiru pred svima. Takvo ponašanje pokazuje nedostatak osnovne pristojnosti i obzira prema ljudima oko sebe.

Za ugodniju vožnju zapravo je potrebno vrlo malo - malo tišine, strpljenja i poštovanja. Ipak, čini se da su nekima i ta jednostavna pravila prevelik izazov. Zato smo izdvojili najgore primjere ponašanja u javnom prijevozu. Ovi prizori mogli bi vam dignuti tlak već u nekoliko sekundi.