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PUTNICI IZ PAKLA /

Bezobrazluk prelazi sve granice: Ovi prizori iz javnih prijevoza dignut će vam tlak u sekundi

Bezobrazluk prelazi sve granice: Ovi prizori iz javnih prijevoza dignut će vam tlak u sekundi
Foto: Reddit
Javni prijevoz svakodnevno otkriva koliko neki ljudi ne mare za druge. Glasni razgovori, zauzimanje sjedala torbama, guranje na vratima, puštanje glazbe bez slušalica i nepoštovanje osobnog prostora samo su neki od prizora koji putovanje mogu pretvoriti u pravo iskušenje za živce. Malo obzira i osnovne kulture bilo bi dovoljno da vožnja svima bude ugodnija.
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Vožnja javnim prijevozom trebala bi biti jednostavan dio svakodnevice, ali je nekulturni putnici često pretvore u pravo iskušenje za živce. Neki glasno razgovaraju, slušaju glazbu bez slušalica ili se ponašaju kao da su sami u autobusu, tramvaju ili vlaku.

Drugi zauzimaju sjedala torbama, guraju se preko reda i stoje na vratima dok ostali pokušavaju ući ili izaći. Posebno iritiraju oni koji ne poštuju osobni prostor drugih putnika.

Tu su i putnici koji ostavljaju smeće, stavljaju noge na sjedala ili se bez imalo srama prepiru pred svima. Takvo ponašanje pokazuje nedostatak osnovne pristojnosti i obzira prema ljudima oko sebe.

Za ugodniju vožnju zapravo je potrebno vrlo malo - malo tišine, strpljenja i poštovanja. Ipak, čini se da su nekima i ta jednostavna pravila prevelik izazov. Zato smo izdvojili najgore primjere ponašanja u javnom prijevozu. Ovi prizori mogli bi vam dignuti tlak već u nekoliko sekundi.

31.7.2026.
9:40
Webcafe.hr
Reddit
Javni PrijevozBezobrazlukNekulturaPrizori
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