Drama na granici: Tisuće migranata masovno ulazi s mora, šire se snimke

Migranti su u četvrtak preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute, nadvladavši policiju na gradskom lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane, priopćila je španjolska Civilna garda.

Glasnogovornik Civilne garde rekao je da migranti "masovno ulaze s mora" preko lukobrana, odnosno graničnog prijelaza Tarajal, ali nije mogao dati nikakve procjene broja. Državna televizija TVE izvijestila je u četvrtak da je granicu prešlo između 2000 i 3000 mladih, a španjolska državna novinska agencija EFE izvijestila je da su se stotine mladih ljudi mogle vidjeti kako se penju preko zaštitne ograde, koja u tom trenutku nije bila pod policijskim nadzorom, te ulaze u Ceutu.

BREAKING:



🇪🇸 An “absolute migratory emergency” has been declared in Spain's enclave of Ceuta after a massive surge of illegal migrants.



Hundreds of Moroccan and Algerian migrants who flooded the Spanish enclave yesterday breached the border fence today without control.



In… pic.twitter.com/nrfH8YywlE — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Istodobno su se pripadnici marokanskih pomoćnih sigurnosnih snaga, zaduženi za osiguranje tog područja, povukli dok su mladi prolazili. Agencija Reuters nije zasad mogla potvrditi te izvještaje.

'Živjela Španjolska'

Ceuta, zajedno s Melillom - još jednim španjolskim autonomnim gradom smještenim u sjevernoj Africi - predstavlja jedinu kopnenu granicu Europske unije s Afrikom. Oba grada povremeno doživljavaju valove migranata koji nastoje stići u Europu.

Snimke su pokazivale neke od migranata kako viču "Živjela Španjolska" dok su ulazili na teritorij, mnogi od njih prelazeći s marokanske strane koristeći kolutove za napuhavanje i druge plovne naprave.

Aktivist za prava migranata Zakaria Zarroqui rekao je da je prelazak koji se dogodio u četvrtak sličan onome u svibnju 2021., kada je oko 10 tisuća marokanskih i supsaharskih mladih ušlo u enklave u nekoliko dana.

"Situacija je još uvijek izvan kontrole dok razgovaramo", rekao je Zarroqui, dodavši da ljudi još uvijek hrle u marokanski grad Fnideq u pokušaju da prijeđu u Ceutu.

Presuda Vrhovnog suda

Ranije ovog mjeseca španjolski Vrhovni sud presudio je da migranti presretnuti na moru dok pokušavaju stići do Ceute ili Melille ne mogu biti odmah vraćeni u Maroko prema ubrzanom postupku koji vrijedi za enklave.

"Bio je to spori tijek od presude Vrhovnog suda, ali danas je bila eksplozija", rekao je glasnogovornik Civilne garde Reutersu. Ranije u četvrtak, gradonačelnik-predsjednik Ceute Juan Jesus Vivas pozvao je nacionalnu vladu da proglasi izvanredno stanje zbog masovnih dolazaka. Regionalna vlada Ceute zatražila je od Madrida da rasporedi vojsku radi jamčenja sigurnosti i zatvaranja granice s Marokom, u objavi na mreži X.

Ministarstvo unutarnjih poslova poručilo je da usko surađuje s Marokom kako bi riješili problem porasta nelegalnih dolazaka, optužujući mreže krijumčara ljudima da iskorištavaju presudu Vrhovnog suda kako bi potaknule nedokumentiranu migraciju.

Marokansko Ministarstvo unutarnjih poslova nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar. Masovni prelazak poklopio se s dolaskom više od 1500 migranata koji su preplivali u grad u proteklom tjednu, prema regionalnim vlastima.