Mercedes sletio s ceste i planuo kod Zagreba, vozač pobjegao: Policija otkrila što se dogodilo

Zagrebačka policija intenzivno traga za vozačem koji je u nedjelju navečer, nakon bijega od policije, izazvao tešku prometnu nesreću u Gornjoj Zdenčini, pri čemu su četiri osobe koje su nezakonito ušle u Hrvatsku zadobile teške ozljede, dok se automobil nakon udara zapalio.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), policajci koji rade na poslovima sprječavanja nezakonitih migracija su u nedjelju oko 20.20, u Kupincu u smjeru Pisarovine, uočili mercedes njemačkih oznaka te su ga pokušali zaustaviti zbog sumnje na krijumčarenje.

Vozač se nije zaustavio na svjetlosnu i zvučnu signalizaciju policijskog vozila, već je nastavio vožnju u smjeru Zdenčine. Policajci su, nakon što je bilo razvidno da se vozač neće zaustaviti, isključili svjetlosnu signalizaciju te nastavili kretanje za vozilom na sigurnoj udaljenosti od oko 500 metara, vodeći brigu o sigurnosti ostalih sudionika u prometu.

Četiri ozlijeđene osobe

Tijekom vožnje vozač je više puta ugrozio sigurnost drugih sudionika u prometu prelaskom na suprotnu prometnu traku i pretjecanjem drugih vozila na nepreglednim mjestima, nakon čega su ga policajci izgubili iz vidokruga.

Dolaskom u Gornju Zdenčinu policajci su uočili oblak prašine i dim koji su dolazili iz smjera skladišnog objekta, gdje su pronašli mercedes koji je nakon slijetanja s ceste probio zaštitnu ogradu, udario u utovarnu rampu skladišta i zapalio se.

Policajci su iz gorućeg su vozila izvukli dvije osobe, dok su još dvije osobe same izašle iz automobila te su sve udaljene na sigurno. Vozač je prije dolaska policajaca pobjegao s mjesta nesreće.

Četvero ozlijeđenih prevezeno je u zdravstvene ustanove u Karlovcu i Zagrebu, gdje je utvrđeno da su zadobili teške ozljede. Policija je priopćila da je riječ o osobama koje su nezakonito ušle u Hrvatsku.

Požar na vozilu, koji se proširio na ulazna vrata utovarno-istovarnog terminala i pročelje skladišta, ugasili su vatrogasci.

Očevid je u tijeku, a policija provodi kriminalističko istraživanje te intenzivno traga za odbjeglim vozačem, dodaje PUZ.