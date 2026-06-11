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KOD ARENA CENTRA /

Proširila se snimka iskrcavanja migranata iz bijelog kombija u Zagrebu: Oglasila se policija

Proširila se snimka iskrcavanja migranata iz bijelog kombija u Zagrebu: Oglasila se policija
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Foto: Reddit/screenshot

Dio osoba nakon izlaska iz vozila uzima stvari i odlazi pješice, dok se drugi zadržavaju na mjestu te raspoređuju prtljagu po travi

11.6.2026.
11:07
Jaga Komazec
Reddit/screenshot
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Zagrebačka policija provodi kriminalističko istraživanje nakon što je u srijedu ujutro na području Blata zatekla više stranih državljana za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu.

Slučaj je privukao pažnju nakon što se društvenim mrežama počela širiti snimka nastala 10. lipnja u 8:45 sati nastala kod Arena Centra. Na njoj se vidi bijeli kombi zaustavljen na makadamskom putu okruženom visokom travom i raslinjem, iz kojeg izlazi veći broj ljudi.

Dio osoba nakon izlaska iz vozila uzima stvari i odlazi pješice, dok se drugi zadržavaju na mjestu te raspoređuju prtljagu po travi. 

Dovoz migranata u Blatu 10.6.2026. 08:45
by u/Longjumping-Umpire82 in zagreb

Iz Policijske uprave potvrdili su da su upoznati s događajem prikazanim na snimci. Kako su naveli, policijski službenici koji rade na sprječavanju nezakonitih migracija i krijumčarenja migranata istoga su jutra na makadamskom putu Brezovička bb uhvatili više stranih državljana.

U tijeku je potraga za osobama koje se sumnjiči za krijumčarenje, odnosno za počinjenje kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, prema članku 326. Kaznenog zakona.

Pu ZagrebačkaMigrantiBijeli KombiBlatoArena Centar
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