Policija uhitila Marka Martinjaka! Boksač osumnjičen za nanošenje teške tjelesne ozljede

Zagrebačka policija izvijestila je u utorak ujutro da su uhitili 36-godišnjaka kojeg se sumnjiči da je u nedjelju oko 21.30 sati na Peščenici, na igralištu u Ulici Hermana Bužana, tijekom sportskog susreta, glavom u glavu udario 32-godišnjaka.

Liječnička pomoć 32-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Riječ je o incidentu o kojem smo pisali jučer i boksaču Marku Martinjaku.

Podsjetimo, Martinjak, poznati i uspješni hrvatski boksač bez rukavica, udario je glavom nogometaša Tomislava Mrkonjića na malonogometnom turniru Goat League u Zagrebu. Martinjak je bio predstavnik momčadi koja je na Klinčeku trebala odigrati finale, no utakmica je prekinuta nakon incidenta.

Nakon razmjene riječi između Martinjaka i Mrkonjića, hrvatski boksač mu se približio i udario ga glavom. Mrkonjić je pao travnjak i uhvatio se za glavu. Dok je ležao na tlu, Martinjak ga je pogodio loptom u leđa.

Martinjak: 'Konstanto je provocirao moje igrače'

Martinjak se kasnije oglasio za naš portal i poručio:

"Čovjek je konstantno provocirao moje igrače, te u jednom trenutku utakmice su svi njegovi suigrači istrčali na teren protiv jednog našeg igrača koji je ujedno moj kum. Kada sam se ja počeo derati da što glume, dotični mi se doslovno unio u lice, spominjao prema meni neke ružne riječi na što sam nažalost, reagirao tako kako jesam, iako to je više bilo odgurivanje nego udarac. Čovjek je dobro, poslije smo se i jedan drugome ispričali, jednostavno smo bili vruće glave. Moja je greška što sam to napravio, nisam smio. Cijeli turnir konstantno se radilo protiv moje momčadi, iako smo vidno deklasirali sve ostale svaku tekmu. Ovim putem se Tomislavu Mrkonjiću još jednom ispričavam, kao i samim organizatorima kompletne GOAT lige, svojim dečkima, koji su zbog mene nažalost diskvalificirani", zaključio je Marko Martinjak.

Utakmica je odmah prekinuta, a cijeli incident mogao se vidjeti u prijenosu uživo na YouTubeu. Snimka je naknadno uklonjena, ali možete ju pogledati OVDJE.