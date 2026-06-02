Više od 22.300 učenika i 1.530 učitelja sudjelovalo u edukacijama

Trgovački lanac Lidl Hrvatska i inicijativa Čisto podzemlje školsku godinu 2025./2026. zaključuju s velikim uspjehom. Kroz zajedničke aktivnosti projekta „Ambasadori Čistog podzemlja“ nastavljaju aktivno doprinositi zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa, s posebnim naglaskom na zaštitu podzemnih voda i jedinstvenu bioraznolikost hrvatskog krša. Projekt kroz edukativne aktivnosti u osnovnim školama potiče razvoj ekološke svijesti i odgovornog odnosa prema prirodi među najmlađima. Samo tijekom ove školske godine u 110 osnovnih škola diljem Hrvatske provedene su edukacije u kojima je sudjelovalo 5.240 učenika i 330 učitelja.

Foto: Promo

Osnovne škole u kojima su održane edukacije mogle su i ove godine sudjelovati u nagradnom natječaju za najkreativniji učenički rad na temu zaštite podzemlja i okoliša. Sami učenici organizirali su niz različitih aktivnosti povezanih s temom koje su predstavili drugim učenicima. Pobjednički rad učenika iz OŠ "Fran Krsto Frankopan" Krk PŠ Punat nagrađen je donacijom za školu od 2.000 eura.

„Kroz kreativan i edukativan pristup, naš cilj je inspirirati najmlađe da postanu čuvari prirode, a projekt 'Ambasadori Čistog podzemlja' već treću godinu zaredom pokazuje nevjerojatne rezultate. Ponosni smo što je u njemu do sada sudjelovalo više od 22.000 učenika i 1.500 učitelja iz čak 510 škola diljem zemlje. Čestitam svim školama na doprinosu, a posebne čestitke učenicama i timu OŠ "Fran Krsto Frankopan" Krk Područna škola Punat na osvojenoj nagradi“, poručila je Lana Jugo, voditeljica CSR-a i održivosti Lidl Hrvatska.

Hrvatska se ističe iznimnim prirodnim bogatstvima i jedinstvenim krškim krajolikom koji skriva vrijedan podzemni sustav špilja i jama, ključan za očuvanje zaliha pitke vode i biološke raznolikosti. Zagrebački speleološki savez je 2015. godine pokrenuo volontersku inicijativu „Čisto podzemlje“, koja danas okuplja brojne speleološke udruge i Hrvatsku gorsku službu spašavanja u zajedničkim akcijama čišćenja i edukacije javnosti o važnosti očuvanja krša. Lidl Hrvatska partner je inicijative „Čisto podzemlje“ i Hrvatske gorske službe spašavanja od 2020. godine kroz projekt „Čuvajmo vode – izvor naše budućnosti“, usmjeren na zaštitu krškog podzemlja te podizanje svijesti o problemu divljih odlagališta otpada u špiljama i jamama diljem Hrvatske.

Foto: Promo

Interes i brojke govore koliko je važno podizanje svijesti o zaštiti okoliša od najmanjih nogu.

„Projekt 'Ambasadori Čistog podzemlja' iz godine u godinu pokazuje da su djeca željna kvalitetnih sadržaja o zaštiti prirode. Tijekom ove školske godine proširili smo edukacije na nove škole, uključili još veći broj učenika, a posebno nas veseli što nam se učitelji sami javljaju i žele dugoročnu suradnju. Sretni smo što zajedno stvaramo generacije koje žele aktivno sudjelovati u zaštiti našeg podzemlja“, dodao je Ruđer Novak, voditelj inicijative Čisto podzemlje.

Pobjednički video možete pronaći na poveznici: OŠ "Fran Krsto Frankopan" Krk PŠ Punat