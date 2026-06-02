FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
prva priprema /

Stigli sastavi: Dalić promiješao karte za Belgiju, Vatreni kreću u generalku za Ameriku

Stigli sastavi: Dalić promiješao karte za Belgiju, Vatreni kreću u generalku za Ameriku
×
Foto: Francisco Seco

Tekstualni prijenos utakmice pratite uživo od 18 sati na portalu Net.hr, ili uživo na platformi Voyo

2.6.2026.
16:53
Sportski.net
Francisco Seco
VOYO logo
VOYO logo
Prijateljska utakmica uoči Svjetskog prvenstva
2.6.2026
18:00
0
Hrvatska
 
:
0
Belgija
 

Prijateljske utakmice i jake provjere Hrvatske uoči SP-a, protiv Belgije na Rujevici 2. lipnja i protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Tekstualni prijenos utakmice

Uživo od 18 sati!

17:00 – Iz Rijeke nam se javio reporter Dominik Franculić koji je pratio početno “ispitivanje snaga” na stadionu, nakon što su obje momčadi izašle na travnjak i odradile kratko upoznavanje s terenom. Posebnu pažnju privukao je trenutak dolaska najvećih zvijezda, a OVDJE pogledajte što se sve događalo u uvertiri same utakmice i tko je prvi došao pozdraviti Luku Modrića.

Stigli sastavi: Dalić promiješao karte za Belgiju, Vatreni kreću u generalku za Ameriku
Foto: Net.hr

Sastavi

HRVATSKA: Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, Kovačić, Perišić - P. Sučić, Baturina - Musa

BELGIJA: Courtois - Ngoy, Raskin, Theate - Saelemaekers, Onana, Tielemans, De Cuyper - De Bruyne, Doku - De Ketelaere

Najava

Hrvatsku reprezentaciju očekuje novi ogled protiv Belgije, jednog od najjačih europskih suparnika posljednjeg desetljeća. Izbornik Zlatko Dalić za ovu će utakmicu ponovno posegnuti za sustavom s trojicom braniča, a bit će mu to treći susret protiv popularnih "Crvenih vragova" otkako vodi hrvatsku reprezentaciju.

Zanimljivo, Belgija je jedna od rijetkih reprezentacija protiv koje Dalić još uvijek nije uspio upisati pobjedu. Njihov prvi međusobni dvoboj odigran je prije gotovo pet godina u prijateljskoj utakmici koja je služila kao posljednja provjera uoči Europskog prvenstva. Belgijci su tada slavili minimalnom pobjedom, a jedini pogodak na susretu postigao je Romelu Lukaku.

Iako se posljednji susreti posebno pamte, povijest dvoboja Hrvatske i Belgije mnogo je duža. Riječ je o reprezentacijama koje su se tijekom godina često susretale, a dosadašnji omjer svjedoči o njihovoj izjednačenosti.

U devet međusobnih utakmica Hrvatska je ostvarila tri pobjede, tri remija i tri poraza. Takav statistički balans najbolje pokazuje koliko su dvoboji ovih reprezentacija neizvjesni.

Hoće li Hrvatska u desetom međusobnom susretu napokon donijeti Zlatku Daliću prvu pobjedu protiv Belgije ili će se tradicija izjednačenih dvoboja nastaviti, odgovor ćemo dobiti na terenu.

HrvatskaBelgijska Nogometna ReprezentacijaHrvatska - BelgijaBelgija - Hrvatska LiveUživoSp 2026.Sp 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike