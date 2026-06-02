Stigli sastavi: Dalić promiješao karte za Belgiju, Vatreni kreću u generalku za Ameriku

Prijateljska utakmica uoči Svjetskog prvenstva 0 Hrvatska : 0 Belgija

Tekstualni prijenos utakmice

Uživo od 18 sati!

17:00 – Iz Rijeke nam se javio reporter Dominik Franculić koji je pratio početno “ispitivanje snaga” na stadionu, nakon što su obje momčadi izašle na travnjak i odradile kratko upoznavanje s terenom. Posebnu pažnju privukao je trenutak dolaska najvećih zvijezda, a OVDJE pogledajte što se sve događalo u uvertiri same utakmice i tko je prvi došao pozdraviti Luku Modrića.

Sastavi

HRVATSKA: Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, Kovačić, Perišić - P. Sučić, Baturina - Musa

BELGIJA: Courtois - Ngoy, Raskin, Theate - Saelemaekers, Onana, Tielemans, De Cuyper - De Bruyne, Doku - De Ketelaere

Najava

Hrvatsku reprezentaciju očekuje novi ogled protiv Belgije, jednog od najjačih europskih suparnika posljednjeg desetljeća. Izbornik Zlatko Dalić za ovu će utakmicu ponovno posegnuti za sustavom s trojicom braniča, a bit će mu to treći susret protiv popularnih "Crvenih vragova" otkako vodi hrvatsku reprezentaciju.

Zanimljivo, Belgija je jedna od rijetkih reprezentacija protiv koje Dalić još uvijek nije uspio upisati pobjedu. Njihov prvi međusobni dvoboj odigran je prije gotovo pet godina u prijateljskoj utakmici koja je služila kao posljednja provjera uoči Europskog prvenstva. Belgijci su tada slavili minimalnom pobjedom, a jedini pogodak na susretu postigao je Romelu Lukaku.

Iako se posljednji susreti posebno pamte, povijest dvoboja Hrvatske i Belgije mnogo je duža. Riječ je o reprezentacijama koje su se tijekom godina često susretale, a dosadašnji omjer svjedoči o njihovoj izjednačenosti.

U devet međusobnih utakmica Hrvatska je ostvarila tri pobjede, tri remija i tri poraza. Takav statistički balans najbolje pokazuje koliko su dvoboji ovih reprezentacija neizvjesni.

Hoće li Hrvatska u desetom međusobnom susretu napokon donijeti Zlatku Daliću prvu pobjedu protiv Belgije ili će se tradicija izjednačenih dvoboja nastaviti, odgovor ćemo dobiti na terenu.