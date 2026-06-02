Uplatili golemi novac za vjenčanje iz snova, pa ostali bez njega: 'Srce mi je stalo'

Njihovo vjenčanje iz snova na sunčanim Tenerifima trebalo je biti savršen početak bračnog života, no za desetke parova pretvorilo se u pravu noćnu moru.

Iznenadni e-mail obavijestio ih je da je tvrtka kojoj su povjerili organizaciju i uplatili goleme iznose novca bankrotirala, ostavljajući ih na cjedilu samo nekoliko dana prije najvažnijeg dana, piše Mirror.

Iznenadni e-mail srušio sve iluzije

Prošlog petka, oko 20 parova, većinom iz Velike Britanije, primilo je poruku koja im je uništila sve snove. Tvrtka "Weddings in Tenerife SL", koju vodi 48-godišnja britanska državljanka Claire Lopez, obavijestila ih je o podnošenju zahtjeva za stečaj. Neki od parova tvrde da su joj uplatili i do 30.000 funti (oko 35.000 eura) za organizaciju vjenčanja, a sada su ostali bez novca i bez ikakvih rezervacija za svoje svečanosti.

Jedan od prevarenih parova, Kayleigh Billington i Phil Golding iz Merseysidea, opisali su kako su se njihovi snovi pretvorili u pakao. Od 2023. godine surađivali su s Lopez, koja im je obećala organizirati sve, od lokacije i hrane do glazbe i najsitnijih detalja.

"Planirali smo vjenčanje od 2023. godine. Zaručili smo se na Tenerifima 2022. i pomislili zašto se ne bismo ovdje i vjenčali jer obožavamo ovo mjesto. Pronašli smo gospođu Claire Lopez, činila se kao etablirana organizatorica. Mislili smo da smo donijeli pravu odluku", ispričala je 39-godišnja Kayleigh za Liverpool Echo.

Foto: Shutterstock

Tvrtka završila u stečaju

Par je tijekom godina redovito uplaćivao novac i čak nekoliko puta letio na Tenerife kako bi se sastali s Lopez. S 40 uzvanika, trebali su poletjeti prema Španjolskoj i vjenčati se ove subote. No, 22. svibnja sve se srušilo.

"Probudila sam se i vidjela WhatsApp poruku od koordinatorice događanja u hotelu gdje smo se trebali vjenčati. Pitala me jesam li čula nešto o našoj organizatorici. Srce mi je stalo. Počela sam zvati i slati poruke Claire, ali odgovora nije bilo. Pet minuta kasnije, stigao mi je njezin e-mail", prisjeća se Kayleigh.

U poruci je stajalo da je njezina tvrtka obavijestila Trgovački sud u Santa Cruz de Tenerifeu da će podnijeti zahtjev za stečaj. "Više nam nije dopušteno obavljati bilo kakve aktivnosti vezane za tvrtku, što znači da nećemo moći isporučiti nikakve proizvode ili usluge za vaše vjenčanje. Iako vam ovo nije nikakva utjeha, želim naglasiti da smo dali sve od sebe da izbjegnemo ovu situaciju. Nažalost, tu ne možemo ništa učiniti", pisalo je.

Nestao sav novac

Kayleigh je ubrzo otkrila da velika većina od njihovih uplaćenih 14.700 funti (gotovo 17.500 eura) nikada nije stigla do dobavljača. "Kontaktirala sam dobavljače i mnogi su mi potvrdili da imamo rezervaciju, ali da nisu primili nikakav depozit ni uplate", rekla je.

Budući da su išli preko organizatorice kao treće strane, njihovo osiguranje najvjerojatnije neće pokriti gubitak. Shrvana mladenka morala je proći kroz mučan proces obavještavanja svih gostiju da se vjenčanje otkazuje.

Srećom, zahvaljujući nevjerojatnoj podršci lokalne zajednice na Tenerifima, vjenčanje će se ipak održati. "Hotel je bio apsolutno predivan, ponudili su nam popuste i besplatne usluge. Uspjeli smo sve ponovno organizirati za otprilike 8000 eura, za što smo morali podići novu kreditnu karticu. Nećemo dopustiti da nam ovo uništi naš dan", odlučno je poručila Kayleigh.

Foto: Shutterstock

Rizici skupocjene industrije vjenčanja

Ovaj slučaj, iako ekstreman, podsjetnik je na rizike koji prate organizaciju vjenčanja.Industrija vjenčanja postala je financijski izuzetno zahtjevna i u Hrvatskoj. Cijene najma prostora, glazbe i fotografa dosežu iznose od više tisuća eura, stavljajući ogroman pritisak na mladence koji se nerijetko i zadužuju. Problemi i sukobi s pružateljima usluga nisu rijetkost, zbog čega je važno biti iznimno oprezan pri odabiru partnera za organizaciju.

Priče drugih parova koje je prevarila ista organizatorica slamaju srce. Jedna je mladenka za Daily Mail ispričala kako su ona i partner uplatili 13.000 (nešto više od 15.000 eura) od planiranih 29.000 funti (33.550 eura) za vjenčanje, no odustali su od postupka umjetne oplodnje, a dio novca bio je od nasljedstva njezinog preminulog oca.

"Do sada sam mogla biti trudna i potrošiti tih 13.000 funti (nešto više od 15.000 eura) na IVF. Sada nemam ni vjenčanje, ni bebu", rekla je shrvano.

Pogođeni parovi sada se suočavaju ne samo s financijskim gubitkom i slomljenim srcem, već i s birokratskim preprekama jer eventualnu prijavu policiji moraju podnijeti osobno na Tenerifima. U međuvremenu, Claire Lopez, kako se čini, nestala je bez traga.

POGLEDAJTE GALERIJU