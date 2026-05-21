Htjela je pokazati kako će izgledati brak: Mladenka iznenadila nesvakidašnjim izdanjem

Neobična odluka jedne mladenke da se za zaručnika uda u kućnom ogrtaču i s viklerima na glavi privukla je pažnju svjetskih medija. Tim je potezom željela od samog početka pokazati kako izgleda svakodnevica bračnog života, smatrajući da način na koji brak započne često određuje i njegov daljnji tijek.

Ashleigh Stanley (29) udala se za svoju srednjoškolsku ljubav, Jakea Stanleyja, 24. travnja u vinogradu Llanerch u Cardiffu u Walesu. Međutim, umjesto u raskošnoj vjenčanici, pred matičara je na jutarnjoj ceremoniji stigla u bijelom kućnom ogrtaču, papučama i s viklerima na glavi, prenosi magazin People. Također, odlučila se pojaviti bez šminke. Ni mladoženja nije zaostajao u ležernosti – ceremoniji je prisustvovao u crnoj sportskoj odjeći i bijelim tenisicama.

'Ovako ćeš me gledati većinu bračnog života'

Iako se činilo kao šala, 29-godišnja Ashleigh imala je jasan razlog za takav potez. Par, koji je zajedno 13 godina, želio je da njihovo vjenčanje bude odraz stvarnosti i opuštenosti koja će, nadaju se, obilježiti njihov brak.

"Svidjela mi se ideja da se udam s viklerima u kosi i u kućnom ogrtaču. Pomislila sam kako ću veći dio bračnog života provesti u pidžami i u opuštenom izdanju, upravo onakva kakvu me on najčešće viđa pa sam se zapitala zašto se ne bih takva udala za njega", objasnila je Ashleigh i dodala kako joj je upravo takva opuštena ceremonija omogućila da bez stresa i nervoze dočeka glavno i veće slavlje.

Njihova kratka, desetominutna ceremonija bila je samo prvi dio proslave, a u duhu opuštenosti, i članovi obitelji pridružili su se ležernom stilu. Majke mladenke i mladoženje te Ashleighina kći nosile su ružičaste pidžame, dok su očevi i braća bili u jednako neformalnoj odjeći.

Poseban razlog za dvije ceremonije

Odluka o održavanju dvije ceremonije nije bila samo zbog želje za opuštanjem, već je imala i duboko sentimentalno značenje. Naime, par je prvotno planirao veliku ceremoniju pred 150 gostiju, no naišli su na prepreku. Željeli su da tijekom Ashleighinog hoda do oltara svira velška himna "Calon Lân", omiljena pjesma njezine pokojne bake. Zbog religiozne prirode pjesme, njezino izvođenje nije bilo dopušteno tijekom civilnog obreda.

Kako bi ipak odali počast baki, čiji bi 100. rođendan bio upravo na dan vjenčanja, par je odlučio podijeliti dan. Prvo su imali intimni, ležerni civilni obred ujutro, a kasnije tijekom dana organizirali su veliku proslavu s voditeljem ceremonije, što im je omogućilo da uključe željenu pjesmu.

Nakon jutarnjeg vjenčanja, par se presvukao u tradicionalnu odjeću. Ashleigh je zablistala u bijeloj vjenčanici otvorenih ramena, dok je Jake nosio elegantno trodijelno smoking odijelo za proslavu sa 150 gostiju.

