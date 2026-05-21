Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
BLIJEDI ZELENI

Loš dan za Vukove: Majer blizu ispadanja iz Bundeslige

Foto: HMB Media/Sipa USA/Profimedia

Paderborn je kao treća momčad na drugoligaškoj ljestvici stekao pravo igranja dodatnih kvalifikacija

21.5.2026.
23:20
Hina
U prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za Bundesligu iduće sezone nogometaši Wolfsburga su pred svojim navijačima odigrali  tek 0-0 protiv Paderborna.

Wolfsburg se time nije približio cilju ostanka u elitnom razredu gdje je ove sezone zauzeo 16. mjesto. Paderborn je kao treća momčad na drugoligaškoj ljestvici stekao pravo igranja dodatnih kvalifikacija za potencijalni ulazak među elitu.

Wolfsburg je bio bolji u prvom susretu, ali je dosta teško stvarao prave prilike. Nešto aktivniji je bio u nastavku dvoboja, a tada su najbolje šanse za domaćina propuštali Eriksen i Pejčinović. U završnici dvoboja odličnu su šansu imali gosti nakon udarca Bilbije, ali su domaći igrači ispucali loptu s vratarske linije.

Hrvatski nogometaš Lovro Majer za Wolfsburg je zaigrao od 74. minute.

Uzvratna se utakmica, kojoj je domaćin Paderborn, igra u ponedjeljak.

Iz Bundeslige su direktno ispali Heidenheim i St. Pauli, dok su iz druge lige u Bundesligu ušli Schalke i Elversberg.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
