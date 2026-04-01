Majer istaknuo zašto je Hrvatska izgubila od Brazila: 'Svi smo zajedno to naučili'

Hrvatski vezni nogometaš Lovro Majer, koji je zabio gol u porazu Hrvatske 1-3 od Brazila, smatra kako je utakmicu u Orlandu odlučio nepostojeći jedanaesterac dosuđen tri minute prije kraja.

"Svi zajedno smo naučili da ne smijemo raditi ni najmanje pogreške jer ekipe poput Brazila imaju vrlo kvalitetne igrače. Sve se kažnjava", izjavio je 28-godišnji Majer u obraćanju medijima.

On je u 84. minuti zabio gol za 1-1, ali tri minute kasnije sudac je dosudio jedanaesterac za Brazil nakon kontakta braniča Josipa Šutala i napadača Endricka.

"Po meni, penal nije bio, ali tako je kako je. Puno bi drugačije bilo da nisu iz toga penala poveli 2-1", rekao je Majer.

Brazil je zaključio utakmicu golom iz kontranapada u sučevoj nadoknadi.

"Bio je to dobar test. Puno smo dobrog pokazali. Izgubili smo utakmicu, bolje sada nego na Svjetskom prvenstvu kad je to puno bitnije", izjavio je.

Ofenzivac njemačkog prvoligaša Wolfsburga je odigrao zadnjih 20 minuta na stadionu Camping World pred oko 40.000 gledatelja.

"Lijepo je igrati protiv ekipa poput Brazila. Imao sam osjećaj na 1-1 da smo dominantni. Mogli smo i ranije dati gol. Nešto moram naučiti iz pogrešaka i spremiti se kad bude bitnije", izjavio je Majer.

Igrači s klupe donijeli su energiju, a hrvatska je zaigrala bolje nego u prvom poluvremenu.

„Super, ako je to tako, sretan sam. To je bio i zadatak nas koji smo ušli s klupe, moj zadatak. Sretan sam zbog gola, puno ni znači, pogotovo protiv ekipe kao što je Brazil. Bitan je za moje samopouzdanje, za cijeli ishod do kraja sezone", dodao je.

Majer, koji ima 38 nastupa za Hrvatsku, nada se mjestu na popisu putnika za Svjetsko prvenstvo koje počinje za dva mjeseca. Nada se da mu je gol, koji je lijepo postigao utrčavši na loptu koju mu je s desnog krila ubacio Toni Fruk, učvrstio poziciju u reprezentaciji. No, prethodno mora s Wolfsburgom izboriti ostanak u njemačkoj prvoj ligi.

"Još je sedam utakmica do kraja sezone, treba to odraditi što bolje s klubom, u što boljoj formi. Eto, sve sam napravio, uvijek ću dati sve od sebe da budem ovdje. Što god dobio, kakva god bila situacija, želim je najbolje iskoristiti", poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Rodna kuća Diega Maradone pretvorena je u pučku kuhinju