Poraz ‘vatrenih’, ali scena Modrića i Brazilaca ukrala show!

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u prijateljskom susretu protiv Brazila rezultatom 1:3 u Orlandu.

Brazilci su do pobjede stigli golovima Danila, Thiaga i Martinellija, dok je jedini pogodak za ‘vatrene’ postigao Lovro Majer u 84. minuti utakmice.

Ipak, nakon završetka susreta pažnju javnosti nije privukao samo rezultat, već i zanimljiv trenutak koji se dogodio na terenu. Na društvenim mrežama pojavila se snimka susreta Luke Modrića s bivšim suigračima iz Real Madrida, Viniciusom Juniorom i mladim Endrickom.

Dok je Modrić razgovarao s Viniciusom, Endrick mu je prišao s leđa i u šali ga podigao u zrak, što je izazvalo osmijehe i opuštenu atmosferu među igračima. Kapetan Hrvatske srdačno je uzvratio pozdrav, a trojica nogometaša kratko su popričala okruženi fotografima.

Iako danas nastupaju za različite reprezentacije, jasno je da među njima i dalje vlada prijateljski odnos iz dana provedenih u Real Madridu, gdje su zajedno osvojili brojne trofeje.

Ova simpatična scena brzo je postala hit na društvenim mrežama i pokazala da, uprkos rivalstvu na terenu, nogomet često donosi i lijepe, ljudske trenutke.

