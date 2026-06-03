Muškarac (34) pretjecao pa udario autobus i automobil: Objavljeni detalji

U utorak ujutro, u Viničkoj ulici u Marčanu, dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom, javlja varaždinska policija.

Vozač (34) osobnog automobila pretjecao je autobus, pri čemu je izgubio nadzor nad vozilom. Prešao je previše udesno na travnatu bankinu i izgubio nadzor nad vozilom. Nakon povratka na kolnik u zanošenju je prvo udario u autobus, a potom i u automobil koji se kretao ispred autobusa prema Vinici.

Udareno je vozilo uslijed udara odbačeno unaprijed, sletjelo je lijevo s ceste u jarak i prevrnulo se na desni bok.

U prometnoj nesreći ozlijeđen je jedan putnik autobusa (35) koji je prevezen u Opću bolnicu Varaždin.