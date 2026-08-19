Seks-ikona preživjela je zlostavljanje, udala se za 63 godine starijeg tajkuna i preminula s 39

Playboy zečica Anna Nicole Smith tijekom devedesetih bila je gotovo nezaobilazno lice američke pop-kulture. Platinasta kosa, glamurozne kampanje i izgled zbog kojeg su je uspoređivali s Marilyn Monroe donijeli su joj svjetsku slavu, no iza fotografija kojima je osvajala naslovnice odvijao se život obilježen kontroverzama i tragedijama. Rođena je kao Vickie Lynn Hogan 1967. godine u Teksasu. Napustila je srednju školu, radila različite poslove i vrlo mlada se udala. Veliki preokret stigao je kada je počela pozirati za Playboy, koji ju je 1993. proglasio Playmateom godine.

Ipak, njezina karijera ubrzo je pala u drugi plan zbog privatnog života. Godine 1994. udala se za 89-godišnjeg naftnog milijardera J. Howarda Marshalla II., dok je ona imala samo 26 godina. Zbog čak 63 godine razlike mnogi su dovodili u pitanje njezine motive, no Smith je tvrdila da je Marshalla voljela. Nakon njegove smrti 1995. uslijedila je dugotrajna pravna bitka oko njegove imovine koja je stigla sve do američkog Vrhovnog suda.

Najbolnije razdoblje njezina života počelo je u rujnu 2006. godine. Samo tri dana nakon što je rodila kćer Dannielynn, njezin 20-godišnji sin Daniel iznenada je preminuo. Anna Nicole nije dugo živjela nakon njega. Manje od pet mjeseci poslije, 8. veljače 2007., pronađena je bez svijesti u hotelskoj sobi na Floridi. Imala je samo 39 godina.