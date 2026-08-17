Promjena vremena donijela osvježenje: Zagreb na udaru pljuskova, u Ogulinu padala tuča

Najavljena promjena vremena stigla je u dijelove Hrvatske te donijela jaku kišu, grmljavinu i osjetno osvježenje, dok je na području Ogulina padala tuča.

Pljuskovi su zahvatili i Zagreb gdje dobar dio večeri pada kiša te sijeva te Karlovac.

U većini zemlje upaljen je žuti meteoalarm zbog mogućih izraženih pljuskova s grmljavinom i prolazno olujnog vjetra. Za Riječku regiju na snazi je narančasto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena i olujnih udara vjetra.

Istramet je ranije tijekom dana zabilježio mini grmljavinsku ćeliju na moru uz obalu dalje od Rovinja. Navode da se iz ovakvih sustava može izroditi i pijavica.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je upozorenje za opožarena područja za danas i sutra. Ističu da i najmanja količina oborine na takvim područjima može uzrokovati pojavu bujičnih poplava i blatnih tečenja jer je površina terena zbog požara postala vodoodbojna.

I sutra se očekuje promjenjivo oblačno, osobito na kopnu i danju manje toplo. Prijepodne je još mjestimice moguća kiša i pljuskovi, u Dalmaciji s grmljavinom, poslijepodne češće sunčana razdoblja no i dalje ne posve stabilno.

Vjetar slab, ponegdje sjeverni, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

DHMZ prognozira najnižu temperaturu od 10 do 20 stupnjeva, na obali i otocima između 20 i 23. Najviše dnevna kretat će se od 27 do 32 stupnja.