Preokret nakon paklenih vrućina: Pljusak u Zagrebu, upaljeni alarmi za dijelove Hrvatske

Nakon niza sunčanih i vrućih dana, Hrvatsku je zahvatila promjena vremena. Oko podneva je u Zagrebu pao i prvi pljusak, a prema prognozi DHMZ-a tijekom dana očekuje se postupno naoblačenje i sve nestabilnije vrijeme.

I meteoradar DHMZ-a nešto prije 13 sati pokazuje razvoj oblaka iznad kontinentalne Hrvatske.

Foto: Screenshot DHMZ

DHMZ prognozira da će se naoblačenje širiti sa sjeverozapada, a kiša se očekuje uglavnom navečer. Ponegdje su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, a osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj lokalno mogu biti i izraženiji.

U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji uz lokalne nestabilnosti prolazno može imati i olujne udare.

Na Jadranu će puhati slabo i umjereno jugo, koje će sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Navečer će prolazno zapuhati sjeverozapadnjak, također mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura bit će između 29 i 34 stupnja.

Za dio zemlje izdana upozorenja

DHMZ je zbog mogućeg nevremena izdao meteoalarm za više hrvatskih regija.

Za riječku regiju na snazi je narančasto upozorenje, što znači da je vrijeme opasno. Očekuju se olujni udari jugozapadnog vjetra jači od 65 kilometara na sat, kao i lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Navečer su moguća i grmljavinska nevremena.

Za Gospićku regiju izdano je žuto upozorenje zbog olujnih udara jugozapadnog vjetra te mogućih izraženih pljuskova s grmljavinom.

Zagreb i središnja Hrvatska

Za Zagrebačku regiju također je na snazi žuto upozorenje. Mjestimice se očekuju olujni udari sjevernog i sjeverozapadnog vjetra, jači od 65 kilometara na sat.

Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, uz prolazno olujan vjetar.

U Karlovačkoj regiji mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilniji.

Foto: DHMZ

Upozorenja i na istoku zemlje

Žuto upozorenje izdano je i za Osječku regiju. Očekuju se mjestimični olujni udari sjeverozapadnog vjetra, a lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom praćeni olujnim vjetrom.

Poseban oprez na opožarenim područjima

Za Kninsku regiju također vrijedi žuto upozorenje. Uz nestabilnosti su mogući olujni udari jugozapadnog vjetra, kao i izraženi pljuskovi s grmljavinom.

DHMZ upozorava i na mogućnost bujičnih poplava, osobito na opožarenim područjima.

Upozorenje zbog vjetra izdano je i za Kvarner i Kvarnerić, gdje se očekuje mjestimice jak jugozapadni vjetar, s najjačim udarima od 65 do 85 kilometara na sat.

Za Splitsku regiju također je izdano žuto upozorenje. Uz nestabilnosti mogući su olujni udari sjeverozapadnog vjetra te lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. I ondje postoji mogućnost bujičnih poplava, osobito na opožarenim područjima.

Vrijeme će tako tijekom dana postajati sve nestabilnije, a najizraženiji vremenski fenomeni očekuju se od poslijepodneva prema večeri.