U Zagrebu padaju prve kapi kiše! U ponedjeljak dramatična promjena vremena: Evo što nas čeka

Javila nam se čitateljica net.hr-a i kaže da u Zagrebu pada prva kiša!

"Šetam se Trešnjevkom i odjednom me pohodilo par kapi kiše. Prvo sam mislila da netko šprica vodom s neke zgrade, onda da je možda kapnulo s neke klime na mene. A onda sam na podu vidjela 'flekice'. Jao kako sam se obradovala", rekla nam je čitateljica.

Kaže da u prvi tren nije vjerovala, vidjela je da tek u ponedjeljak najavljuju promjenu vremena, ali...

"Ma da, pada kiša, onako kao da netko 'pljucka', krupne su to kapi, ali nekako se veselim! Nakon tolike suše, svega čega smo se nagledali ovih dana, požara, ovo je kao melem! Ne smeta mi, veselim se!", nasmijala nas je.

I na meteoradaru se oko 21.30 zaista vidjelo da se iznad Zagreba formirao mali sistem oblaka, kao i iznad Bjelovara te iznad još nekoliko mjesta u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Veći sistem oblaka se istovremeno formira i u sjevernim dijelovima Slovenije.

Foto: DHMZ Screenshot

Meteorolozi zaista najavljuju promjenu vremen nakon dugotrajnih vrućina i suše.

Prema prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u ponedjeljak će sa sjeverozapada postupno povećavati naoblaka, a poslijepodne i navečer očekuju se kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mogući su i jači pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će puhati uglavnom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji uz nestabilnosti prolazno može biti i jak.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će sredinom dana slabo i umjereno jugo okrenuti na jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura na kopnu bit će od 13 do 18 stupnjeva, a na Jadranu između 20 i 24 stupnja. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati od 28 do 33 stupnja.

U većini Hrvatske na snazi je žuto upozorenje zbog mogućih izraženih pljuskova s grmljavinom koji mogu biti praćeni jakim i olujnim udarima vjetra.

Foto: DHMZ

Iznimka je riječka regija u kojoj je na snazi pak narančasto upozorenje.

"Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", izvijestio je DHMZ.

Postupno razvedravanje

Kako je prognozirala meteorologinja RTL-a Danas Dora Šimunec, u utorak slijedi postupno razvedravanje, iako još ponegdje u početku može pasti malo kiše. Bit će i malo svježije. A već od srijede ponovno sunčanije i toplije, uz jugozapadni vjetar. Pred vikend opet nešto više oblaka.

Na Jadranu malo svježije uz buru i sjeverozapadnjak. Od srijede sunčano i vruće, ali se novi pljuskovi uz više oblaka očekuju potkraj četvrtka i tijekom petka, ponajprije na sjevernom dijelu.