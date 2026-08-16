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OPASNI ZALOGAJI /

Znate li da ove namirnice psi ne smiju jesti? Mogu biti kobne za vašeg ljubimca

Znate li da ove namirnice psi ne smiju jesti? Mogu biti kobne za vašeg ljubimca
Foto: Shutterstock
Mnogi vlasnici pasa u najboljoj namjeri podijele zalogaj svog obroka s ljubimcem. Iako se to čini kao bezazlena gesta, neke od najčešćih namirnica iz naših kuhinja mogu biti izuzetno opasne, pa čak i smrtonosne za pse. Njihov se metabolizam značajno razlikuje od ljudskog, zbog čega tvari koje su za nas bezopasne za njih mogu biti otrovne.
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Odgovorno vlasništvo podrazumijeva i edukaciju o pravilnoj prehrani. Najsigurniji pristup je hraniti psa isključivo hranom formuliranom za njihove potrebe. Ljudske poslastice, dane s ljubavlju, često nose rizike koji nadmašuju trenutni užitak. U slučaju da sumnjate da je vaš pas pojeo nešto otrovno, ne čekajte pojavu simptoma, već se odmah obratite veterinaru, piše Royal Kennel Club.

Pogledajte u galeriji koje namirnice mogu biti kobne za vašeg ljubimca.

 

 

16.8.2026.
22:11
Antonela Ištvan
Shutterstock
PsiNamirniceKućni Ljubimac
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