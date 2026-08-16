Znate li da ove namirnice psi ne smiju jesti? Mogu biti kobne za vašeg ljubimca

Odgovorno vlasništvo podrazumijeva i edukaciju o pravilnoj prehrani. Najsigurniji pristup je hraniti psa isključivo hranom formuliranom za njihove potrebe. Ljudske poslastice, dane s ljubavlju, često nose rizike koji nadmašuju trenutni užitak. U slučaju da sumnjate da je vaš pas pojeo nešto otrovno, ne čekajte pojavu simptoma, već se odmah obratite veterinaru, piše Royal Kennel Club.

Pogledajte u galeriji koje namirnice mogu biti kobne za vašeg ljubimca.